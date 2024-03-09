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Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Tahsin Kaya hayatını kaybetti

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#Fenerbahçe#Tahsin Kaya#Süper Lig
Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Tahsin Kaya hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 17:27

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe’nin 1986-1989 yılları arasında başkanlığını yapan Tahsin Kaya, hayatını kaybetti.

Tahsin Kaya yönetiminde 1986-1989 yılları arasında önemli başarılar yakalayan sarı-lacivertli ekip, 1988-1989 yılında hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon olma başarısı göstermişti.

Ayrıca Fenerbahçe o sezon kaydettiği 103 golle Süper Lig tarihinin en golcü takımı ünvanını elde etmişti. Tahsin Kaya’nın başkanlık döneminde Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda Başbakanlık Kupası’nın da sahibi olmuştu.

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#Fenerbahçe#Tahsin Kaya#Süper Lig

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