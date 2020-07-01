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GeriFutbol Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de caddeye verilecek
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Haber Giriş: 01.07.2020 - 21:37,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de caddeye verilecek

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de caddeye verilecek
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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de annesinin yaşadığı sokağa, bir cadde veya parka verilecek.

Düzce’de lise eğitimini yapmış, Hamidiyespor Kulübünde amatör oynamış, Düzcespor Kulübünde fahri başkanlık yapmış olan, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismi annesinin yaşadığı sokağa, bir caddeye veya parka verilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ”Aziz Yıldırım çok değerli bir spor adamıdır. Düzce’ye de çok önemli hizmetleri olmuştur. Onun adını bir caddeye, parka veya Düzce’de annesinin yaşadığı sokağa vermek benim başından beri gönlümde. Aziz Yıldırım ismi Düzce’ye şeref verir. En uygun yeri seçme konusunda arkadaşlara talimat vermiştim, zaten bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmayı bitirip ilk meclis toplantısında gündemimiz olacak” dedi.

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