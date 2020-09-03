Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nda! 'Gururlandım...'
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Ankara seyahati sonrası İstanbul dönüşünde Topuk Yaylası'na uğradı.
Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe’ye böyle bir tesis kazandırdığım için gururlandım...'' sözlerini kullandı.
2011'de açılan Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Aziz Yıldırım, damadı Murat Gordi ile birlikte yemek yerken objektiflere poz verdi.
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