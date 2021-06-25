Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu! 'Artık sahadayım'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, suskunluğunu bir bozdu pir bozdu. 3 Haziran 2018’de başkanlık seçimini Ali Koç’a kaybettiği kongreden sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında birçok konuya değindi. Ağırlıklı olarak mali konulardan bahseden ve Koç’a sert eleştiriler yönelten Yıldırım, çok sayıda TV kanalının canlı yayımladığı toplantıda kimi zaman espriler yapıp güldürdü, bazen de duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

Başkanlığa aday olmayacağım

Başkanlığa aday olmayacağım. Bunlar Fenerbahçe’yi iyi yönetmiyorlar. Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe’yi savunurum. 3 yıl önce Ali Koç, büyük teveccühle başkanlığa başladı. Arkadaşlarım ve ben konuşmama kararı aldı. Kulüp bundan etkilenmesin istedik. Arada bizi tahrik ettiler. Konuşunca neden konuştun, konuşmayınca neden konuşmadın diyerek bizi bir yola getirmeye çalıştılar ama biz bu tuzaklara düşmedik. Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için bir tutumu sergiledik. Bugünden sonra gereken hareket neyse onu yapacağız.

Sustukça üstüme geliyorlar

Bugüne kadar sabrettim, artık sabretmem. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest. Yanındaki adamlar, ‘Aziz Yıldırım’a göstereceğim’ diyor. Her gecenin bir sabahı var. Ayıp denen bir şey var. Sustukça üstüme geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim. Ben 30 senemi bu kulübe verdim. Korkuyorsunuz! Korku dağları sardı! Kulübün bundan sonra geleceği ile ilgili her hareketin içinde olacağız. ‘Çekildi kenara’ oturdu yok. Protokolde oturacağım, tribünde beni görecekler. Loca almayacağım, ben protokolde bedava oturacağım. Borç olabilir, altından kalkabilirsin ancak mevcut yönetime güven az. Bunun telafisi yok. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu bu.”

Kulübün malları, borçlardan fazla

Üç senedir enkaz edebiyatı var. ‘Biz çok kötü bir mali tablo aldık’ diyorlar. Öyle bir tablo bırakmadık, hayır. Geldiğim günkü ile 20 yıl sonra bıraktığım Fenerbahçe arasında çok büyük fark vardı. Geldiğimizde bir tek Metin Aşık Tesisleri vardı. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Hep mal aldım. ‘Biz parayı harcayalım, bir sene daha şampiyon olalım, hiçbir şey bırakmadan gidelim’ diye hiç düşünmedik. Bugün Fenerbahçe’nin mal varlığı, borçlarından fazladır. Sayın Başkan hesap bilmiyor herhalde, ‘Beşiktaş ve Galatasaray’ın malı bizden fazla’ diyor. Beşiktaş’ın bir stadı ve apartmanı var, bir de karşıda kamp tesisleri. Galatasaray’ın, yarısı kendisine ait Florya’da bir arazisi ve devletin yaptığı bir stadı var. Başka ufak tefek var. Geldiklerinden beri bir tane ağaç diktiler mi? Sadece kulübün oraya bekçi kulübesi diktiler.

Beyaz Atlı Prens'ti, Pamuk Prenses'i küme düşürüyordu

BU 16 bin üye Ali Koç’u niye seçti, ben anlamadım. 16 bin kişi Beyaz Atlı Prens olarak gördü seni. Gelecek Pamuk Prenses’i alıp uçuracaksın! Fenerbahçe tarihinde iki defa futbol takımı küme düşüyordu. Biz, Ali Şen zamanında 1980’lerde averajla kümede kaldık. Bundan 3 sene önce son 3-4 maça kala küme düşmekten kurtulduk. Altıncı mı yedinci mi olundu ne. Bu senede 3’üncü olduk. Ali Koç şunu bilmeli Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçeliler bundan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor.

Basketbolu A.Ş. yapın Obradovic'i getireyim

Obradovic ile başkan-antrenör dışında bir dostluğumuz vardı. Saatlerce sohbet ederdik. Bir gün işler kötü gittiğinde istifadan söz ettiğinde, ‘Biz yol arkadaşıyız’ deyip vazgeçirdim. O sene Euroleague şampiyonu olduk. Ali Koç basketbol takımını A.Ş. yapsın, ben talibim. Obradovic’i de yarın geri getiririm. Bizde para çok, her sene Final Four yaparız. · ALİ Koç amatör şubelerle durmadan övünüyor. Bunların yüzde 90’ı, bu yönetimin ta yıllar öncesinden attığı tohumların yeşermesindendir. Bizi unutmasınlar, biz yarattık.

'Hoca bulamıyorum' diyorsun, sen Koç'sun gereğini yap

20 senede 17 teknik adamla çalıştım. Onlar da Aykut’u sayarsa 7. Bir söz de şu; ‘Fenerbahçe’ye antrenör bulamıyorum, insanlar gelmiyor.’ Böyle bir söz Fenerbahçe ve Türkiye’ye hakarettir. Her şey parayladır. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon Euro, bak sana kimleri getiriyorum. Sen Koç’sun ya!. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç’sun, farkında değilsin. Gereğini yap. Gereğini yapmayacaksan aday bile olma, illa birisi çıkar. 34 bin üye var. Bak rakip (Galatasaray) seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim de ayıp kaçacak. Koç’un çocuğuna bir şey söylemek istemiyorum. Rahmi Koç’a saygım var, çünkü hapishanede beni ziyaret etti. Bir şey söylemeye çekiniyorum ama o çekinmiyor. Patavatsızca konuşuyor.”

İsviçre saati gibi çalışan bir Fenerbahçe vardı, şimdi ne haldeyiz!

İsviçre saati gibi çalışan, gurur duyduğumuz bir Fenerbahçe vardı ama şimdi ne haldeyiz biliyorsunuz. Fenerbahçe’de o kadar çok sponsor vardı ki... Biz kime gitsek saygıyla bakıyordu. Bize para var, yok sormuyorlardı. İhtiyacımız var, veriyorlardı. 20 seneden bir sponsorluk kalmadı. Murat Ülker, ‘Tüm takımlardan çıkıyorum ama basketbolda seni yüzüstü bırakmak istemiyorum. Stadın isim hakkını alayım 90 milyon da kulübe vereyim’ dedi. Şimdi Koç Grubu’nun tüm şirketleri Fenerbahçe’de sponsor. Kendisi gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek mi? Etmeyecekse büyük sıkıntı başlayacak. Çok tehlikeli bir durum bu. Kendi şirketlerinden vermesin, kamuoyundan bulsun, alıp koyalım.

Sokakta büyük, çok dayak yedim, sen pamuklara sarıldın

Bir gazeteci ‘Emre Belözoğlu şampiyon yapsa kalır mıydı?’ diye soruyor, ‘Belki ben kalmazdım’ diyor. Niyeti şu; bırakıp gidecek. ‘Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon’ dedirtmek! Benim yarattığım borçtan daha fazla borç yarattılar 3 senede. Ne oldu? Yanlış transferler. 52 adam alacağına 10 tane alaydın, Aykut Kocaman’ı ve Hasan Çetinkaya’yı tutsaydınız. Ama içine Aziz Yıldırım kaçmış! İlle benimle yarışacak. Benimle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın.

Şampiyonluk sözü vermeye mecbursun

‘Ben şampiyonluk sözü vermedim’ diyor. Fenerbahçe’ye başkan olan, Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir. Ali Koç, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsızlık duyuyor. Biz kaçmadık. Biz aday olduk, seçilemedik. Seçilseydik, Fenerbahçe’nin şartları neyse, bizler de onu yaşayacaktık hep beraber

Ozan'ı satıp borç kapatacaklar

591 milyon dolar mal varlığı var Fenerbahçe’nin. Ülker Stadı, Ülker Arena, Samandıra, Kolej, Faruk Ilgaz, Ankara İncek, Ataşehir, Gebze ve Şile’deki arsalar, Düzce Topuk, Antalya, Kayseri, Edirne hepsini koyunca 591 milyon dolar malı var Fenerbahçe’nin. Artı 300 milyon dolar Futbol A.Ş parası, artı sporcular bıraktım. Ozan Tufan’ı satacaklar şimdi, gidip borcu kapatsınlar. Ozan’ın parasını versinler, banka borcu kapansın.

G.Saray ve Beşiktaş'tan daha iyi durumdayız

Ben size 200 milyon Euro borç bıraktım. Enkaz işte bu! Ben diyorum ki 500 milyon Euro mal varlığı bıraktım. 200 milyon Euro da borç bıraktım, hadi o 300 olsun. Eğer bu 300, 500’ü geçerse ben bunu ödemeye hazırım. Galatasaray ve Beşiktaş’tan daha iyi durumdayız. Üstümüzden 3 Temmuz silindir gibi geçti hem de.

İrfan Can 11 milyon euroya alındı

İrfan Can Kahveci kaça alındı bilen var mı? 1 lira federasyona ödeme göstermediler. G.Saray ve Marsilya İrfan için 4,5 milyon Euro bonservis bedeli verdi. Biz kaça aldık? 11 milyon Euro’ya. Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önlerine.

'Bayrakları hazırlayın' dedi çıkardık, şimdi ne yapacağız?

Ali Koç kulübe 50 milyon dolar verdi ama 292 milyon dolar da borçlandırdı, Bu borçlara cevap versin. Kendisi 150 milyon verecekti. ‘Bizim tek projemiz var. Fenerbahçe’yi şahlandırmak, şampiyon olmak, sözüm yok’ diyor, bu ne demek ben anlamadım. Fenerbahçe’nin ölüsü 2’nci oluyor. Söz vermek şampiyon yapmak oluyor. Yapamayacaksan niye geliyorsun? ‘Birkaç kişi dışında kimseyle sorunumuz yok.’ diyor, ‘Kimseyi göndermeyeceğiz.’ dedi, tüm kulübü gönderdi. İnsanlar gittikten sonra da işe alınmaması için bir yerleri aradılar. ‘Fenerbahçe bayraklarını hazırlayın güneşin doğuşunu izleyeceğiz’ dedi. Valla bak şimdi bilmediği bir şey var. Kalamış’ta güneş batar mehtap vardır. Bu bayrakları hazırladık çıkardık ne yapacağız? Ben merak ediyorum bu bayraklar çıktı, hazır salladık ne yapacağız? 3 Temmuz’un neresindesin sen, zorla söyletiyor bizleri. Süreçler devam ediyor, bu süreçler bittikten sonra kulübe düşen görevler neyse yapsınlar.

F.Bahçe'yi şikeyle suçlayan Volkan Ballı'yı göndermezsen ikinizi beraber göndereceğim

Volkan Ballı, geçen hafta İlhan Ekşioğlu’na sarılıyor. Bu adam ‘Fenerbahçe şike yaptı’ diyor. Ben ona ‘Alkolik’ demişim, o da yüzden onu söylemiş. Sen bana zarar ver, niye Fenerbahçe’ye zarar veriyorsun? Ondan ötürü Volkan Ballı o tweeti atmış. Volkan Ballı’yı göndermezsen Ali Koç, seninle beraber onu gönderirim.

Peşindeyim

3 Temmuz’da Fenerbahçe’ye ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle! Bunlar olduğu müddetçe iyiler kazanamaz, bunları temizle.. Volkan Ballı, ‘Ben konuşursam Aziz Yıldırım sokağa çıkamaz’ diyor... Bak bundan sonra peşindeyim. Kulüpten gideceksin. Sen Fenerbahçe’yi şikeyle suçladın. Gideceksin.

F.Bahçe satılamaz

Kimse Fenerbahçe Kulübü’nü satamaz, nokta. Fenerbahçe’yi satmak için 34 bin üyenin 3’te 2’sinin ‘Evet’ demesi lazım. Kimse hiçbir şey yapamaz. Birlik, beraberliği sağlayın, kavga etmeyin, önce içeriyi düzeltin, dışarıyla kavga etmeyin. Dışarıyla kavgalar bize zarar verir. Haklı olduğunuz davalarda yapın. İçeride muhakkak başka fikir söylüyor diye düşman olmayın, işlem yapmayın.

FETÖ'cüleri kulüpten atın

Nihat Bey’i (Özdemir) atana kadar içeride FETÖ’cü üyeler var. Onları atın. Bir kısmını da biz üye yaptık. ‘Savcılar, hakimlerle ben mi yemek yedim, üye yaptım’ diyor. Onların FETÖ’cü olduğunu o dönem kimse bilmiyordu. Üye oldukları zaman yönetim kurulu kararının altında senin de imzan vardı. zorla söyletiyor bizleri. Süreçler devam ediyor, bu süreçler bittikten sonra kulübe düşen görevler neyse yapsınlar. ‘Tribün mühendisliği yapmayacağız.’ dedi, taraftar platformu kurdu, taraftar Samandıra’da oyunculara ayar verdi. Trabzonsporlu Alper Boğuşlu’yu kadroya aldı, sonra yol verdi gitti. Fenerbahçe Üniversitesi, Medicana Grubu’na hangi şartlarda satıldı, kimse bilmiyor. Bunun açıklanması lazım. Ayrıca Yüksek Divan Kurulu seçimi yapılmalı.

Talebi reddedilen Yıldırım kongrede yok

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün ve yarın yapılacak. Ülker Stadı’ndaki kongrede mevcut başkan Ali Koç tek aday durumunda. Öte yandan Aziz Yıldırım genel kurula katılmayacağını duyurdu. Yıldırım toplantıya katılacak eski yöneticileri için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma taleplerinin reddedilmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Nihat Özdemir'le kavga etmeyin, onu yanınıza alın

Nihat Özdemir’le kavga ediyorlar, daha sezon başlamamış. Önce içeridekilerle barışacaksın. Cuma günü 2 arkadaşımız ihraç edilmek üzere oylamaya gelecek. Ben onlar için ‘Kulüpte kalsın’ diye oy vereceğim. Barış istiyorlarsa bunu yapsınlar. Kavga etmeyin Nihat Bey’le. yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Yaparsa orada olamaz. Nihat Bey, Amerikan Hastanesi’nde Covid nedeniyle yattı. Emre Belözoğlu ile gittin adamı gizlice ziyaret ettin. Bu ne perhiz, bu ne turşu! ‘Adamı Fenerbaheç’den atıyoruz’ dedin, istifa dilekçesi verdi, ne yaptınız dilekçeyi?

Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim

Tarihi tersten yazıyorlar. 3 sezonda 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördük. Avrupa’ya gidemedik. Sportif başarın sıfır! Kadıköy’de Galatasaray’a karşı yenilmezlik serisi bitti, Trabzonspor yenilmezlik serisi bitti, Beşiktaş yenilmezlik serisi bitti. Sahamızda yenilgi rekoru kırıldı. ‘Kadıköy’de çıkış yok’ sloganı bitti. Ali Koç Boşuna hoca arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim. Yeni getireceği hoca macera olacak.

'Ömrünü Fenerbahçe'ye adayan adam'

Azİz Yıldırım, saat 11.30’da başlayan toplantı için saat 09.17’de geldi. Konuklar dışarıda kahvaltı yaparken, kendisi toplantı salonuna girdi, tek başına konuşma metnini gözden geçirdi, düzeltmeler yaptı.

· Toplantı saat 13.30’ da bitti ama salondaki yoğun ilgi yüzünden otelden ancak 14.30’da ayrılabildi. · Otel yönetimi dinlenmesi ve çalışması için kendisine özel bir alan tahsis etmek istedi ancak kabul etmedi

· Toplantıya pandemi nedeniyle 380 kişi davet edildi.

· 3 yıldır kimseyle görüşmeme kararı yüzünde hasret kaldığı çok sayıda kişiyle yan yana geldi, duygusal anlar yaşandı, ağlayan konuklar oldu.

· Salondaki ışıklı panoda Aziz Yıldırım’ın bir fotoğrafı, arkasında Fenerbahçe’ye kazandırdığı tesislerin görüntüleri, altında da ‘Ömrünü Fenerbahçe’ye Adayan Adam’ yazısı yer aldı. Bu tablo salonda duygusal bir atmosfer yarattı.