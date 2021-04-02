Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'a sert çıktı! 'Beni karıştırmayın'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım A Spor’a açıklamalarda bulunurken, ‘şampiyonluk sayısı’ tartışmalarında Galatasaray’ın kendisinin sözlerini örnek vermesine büyük tepki gösterdi. “Fenerbahçe müracaat etmiş olsa ben 2014’te çalışmayı başlatıp, 2017’de açıklama yapar mıydım?” diyen Yıldırım şöyle devam etti: “Yalan söylüyorlar. Galatasaray adına utandım. Konuşmaları kesip yayınlıyorlar. Bütün sözlerimi yayınlarlarsa, ne dediğim anlaşılır.

Sorunları aranızda çözün

Aziz Yıldırım üzerinden F.Bahçe Yönetimi’ne savaş ilan ettiler. Ben Fenerbahçe değilim, Fenerbahçe’nin kendisiyim. Çünkü ben 20 sene kulübe hizmet ettim ve bu kulübe 20 sene hizmet ederken de F.Bahçe için ne yaptığımı hepiniz biliyorsunuz. Gittim hapis yattım. Böyle bir insan üzerinden F.Bahçe Yönetimi ile bir kavganız varsa bunu yürütmek yanlıştır ve aptallıktır. Sizin varsa sorunlarınız kendi aranızda anlaşırsınız.

G.Saray'ın para kavgası yapması lazım

Ben Fenerbahçe’nin yanındayım, Fenerbahçe’nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe’nin savunucusuyum. Galatasaray, bunu iyice kafasına soksun. Bu ülkeye şikeyi sokan takım G.Saray’dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama G.Saray karışmış. ‘59’dan bu yana Beşiktaş’ın iki şampiyonluğu sığmıyor’ dedim. Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluğunu 2017’deki konuşmamda söyledim. G.Saray’ın burada yapması gereken parayı F.Bahçe alsın mı almasın mı kavgası yapması lazım.”

ORTALIK BİRAZ BOŞ BIRAKTIK, KONGREDE KONUŞACAĞIM

“Ortalığı biraz boş bıraktık ama önümüzdeki mali kongrede konuşma yapacağım. Hep borçtan bahsediyorlar, mal varlıklarından bahseden yok. Fenerbahçeliler’den ricam; bölünmesinler. Kötü günler aşılır ama idare edenler de bu kulübü layık oldukları yere götürmek için çalışsınlar.”

HALEFİNE YANIT VERDİ

Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’a yanıt verdi. Yıldırım, “Ali Bey’e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. F.Bahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk” dedi.

ŞEREFSİZLİK YAPMADIM

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e de sert tepki gösterdi. Yıldırım, “Ben yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok. Ben, Mustafa Cengiz’in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allaha şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.