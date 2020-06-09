Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım: 'Fenerbahçe bölünmesin'

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, eski yöneticiler Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, eski başkan Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

Pandemi sürecinde evinden çıkmadığı belirtilen Yıldırım’ın görüşmede, “F.Bahçe Başkanlığı’nı bıraktıktan sonra hiçbir konuda konuşmadım ve yorum yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Amacım F.Bahçe’nin bölünmemesi” dediği öğrenildi.

Ayrıca Kocaman ve Yıldırım’ın fotoğrafını paylaşan Emenike, “Bu iki büyük lidere olan aşkım çok fazla” ifadelerini kullandı.

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