Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Transferde dev operasyon

Fenerbahçe, bir yandan Galatasaray ve Trabzonspor ile şampiyonluk yarışı verirken diğer yandan da yeni sezon için kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Son yıllarda sık sık Fenerbahçe’nin radarına takılan Malang Sarr, Chelsea’de yaşadığı düşüş sonrası Lens ile adeta yeniden doğdu. 27 yaşındaki solak stoper, başarılı performansıyla yeniden transferin gözdesi haline geldi.

1 YILLIK UZATMA OPSİYONU VAR

Sarı-Lacivertliler’in de Sarr’ı takip ettiği kaydedildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitse de 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak başarılı oyuncu Lens’ten ayrılmaya daha sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip sürpriz şekilde Ligue 1’de PSG ile şampiyonluk yarışı verirken, Sarr takımın en önemli parçalarından biri oldu.

PERFORMANSI

Malang Sarr bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.