Fenerbahçe'nin eski antrenörü Trabzonspor'da! Vitor Pereira'nın yadımcısıydı

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Trabzonspor’da Thomas Reis döneminin başlamasının ardından teknik ekipteki yapılanma sürüyor. Alman teknik adamın ekibine son olarak vatandaşı Marco Knoop katıldı.

PEREIRA’NIN EKİBİNDEN REIS’İN EKİBİNE

48 yaşındaki Alman kaleci antrenörü Marco Knoop, Trabzonspor öncesindeki son görevini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ta yaptı. Knoop, burada Vitor Pereira’nın teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak 17 karşılaşmada görev aldı. Nottingham Forest’taki görevinden 2 Temmuz 2026’da ayrılan Knoop’un yeni adresi Trabzonspor oldu.

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTI

Knoop, Ocak 2020 ile Haziran 2021 arasında Fenerbahçe’de kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Bu süreçte Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile çalıştı.