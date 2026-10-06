×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin eski antrenörü Trabzonspor'da! Vitor Pereira'nın yadımcısıydı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Marco Knoop
Fenerbahçenin eski antrenörü Trabzonsporda Vitor Pereiranın yadımcısıydı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 15:46

Trabzonspor’da Teknik Direktör Thomas Reis’in ekibi genişlemeye devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak Vitor Pereira’nın ekibinde görev yapan Alman kaleci antrenörü Marco Knoop’u teknik heyete dahil etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trabzonspor’da Thomas Reis döneminin başlamasının ardından teknik ekipteki yapılanma sürüyor. Alman teknik adamın ekibine son olarak vatandaşı Marco Knoop katıldı.

PEREIRA’NIN EKİBİNDEN REIS’İN EKİBİNE

48 yaşındaki Alman kaleci antrenörü Marco Knoop, Trabzonspor öncesindeki son görevini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ta yaptı. Knoop, burada Vitor Pereira’nın teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak 17 karşılaşmada görev aldı. Nottingham Forest’taki görevinden 2 Temmuz 2026’da ayrılan Knoop’un yeni adresi Trabzonspor oldu.

Gözden KaçmasınGalatasaray istemişti, Fenerbahçe de peşine düştü 40 milyon euroluk orta saha için pres sürüyorGalatasaray istemişti, Fenerbahçe de peşine düştü! 40 milyon euroluk orta saha için pres sürüyorHaberi görüntüle

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTI

Knoop, Ocak 2020 ile Haziran 2021 arasında Fenerbahçe’de kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Bu süreçte Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile çalıştı.

Fenerbahçenin eski antrenörü Trabzonsporda Vitor Pereiranın yadımcısıydı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fenerbahçe#Marco Knoop

BAKMADAN GEÇME!