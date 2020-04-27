Fenerbahçe'nin eski altyapı antrenörü Hasan Özdemir'den Merih Demiral açıklaması

Fenerbahçe'nin eski altyapı antrenörü Hasan Özdemir, Juventus forması giyen Merih Demiral'ın sarı lacivertli takımdan ayrılık sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasan Özdemir, dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'ya Merih Demiral'ı oynatması konusunda tavsiyede bulunduklarını ancak Portekizli teknik adamın, "Elimde Kjaer ve Skrtel var, ihtiyacım yok" dediğini anlattı.

Hasan Özdemir'in Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Şans verilseydi Merih de oynardı. Yiğithan ve Merih için, bu çocukların oynaması lazım, gelecekleri çok parlak diye Pereira'ya söylemiştik. O da 'Elimde Kjaer ve Skrtel var, ihtiyacım yok' demişti. Şu anda Ömer Faruk Beyaz var, 2003 doğumlulardan. Bir alt yaş grubunda da Melih Bostan var. 2000 grubunda da Muhammed Gümüşkaya var. Biraz kendilerini geliştirirlerse, hem kişisel hem de oyun olarak kendilerini geliştirirlerse, ben üçünden patlama bekliyorum."