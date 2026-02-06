Fenerbahçe'nin Erzurum galibiyeti sonrası açıkladı: Kalan 27 saat çok kritik! Transfer için söz yönetimde

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK’yı ağırladı.

İLK YARIYI ERZURUM ÖNCE KAPATTI

Karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başladı. 13’üncü dakikada Fenerbahçe atağında Nene’nin yakın mesafeden şutunda savunma topu çizgiden çıkardı. 15’inci dakikada ise Hüsamettin’in ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Çağlar Söyüncü son anda yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı. İlk 30 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geçildi. 40’ıncı dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Savunma arkasına atılan topu kaleci Mert Günok, ceza sahası dışına çıkarak uzaklaştırmak istedi. Mert’in uzaklaştırmak istediği top Kamil Efe Üregen’den sekerek Mustafa Fettahoğlu’nda kaldı. Mustafa Fettahoğlu’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor FK’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE YILDIZLARIYLA KAZANDI

Fenerbahçe, 53’üncü dakikada beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir’in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Nene, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Nene’nin sağ taraftan son çizgiye indikten sonra kale önüne çevirdiği topu Asensio tamamladı: 1-1. Fenerbahçe, 70’inci dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakiplerini geçtikten sonra pasını savunma arkasına koşan Talisca’ya aktardı. Talisca’nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

Sarı-lacivertliler, 76’ncı dakikada penaltı kazandı. Mert Müldür’ün pasının ardından topa hareketlenen Talisca, sağ çaprazdan ceza sahasına girdiğinde Ömer Kara’nın kayarak yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. 78’inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Talisca, sağ köşeye yaptığı vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 3-1. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6 yaparken Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı.

Haberin Devamı

MEHMET AYAN, F.BAHÇE'NİN GALİBİYETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin Erzurum FK karşısında aldığı Türkiye Kupası galibiyetini Hürriyet yazarı Mehmet Ayan bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

MEHMET AYAN - İKİ DEVRELİ OYUN, AKILLARDA '9'

TFF 1. Lig’de son 6 maçını kazanan, o seride Türkiye Kupası’nda Rizespor’u da dize getiren Erzurumspor için beklenti skordan bağımsız iyi futboldu. Maçın ilk bölümünde kenarlarda etkili buluşturdular Mustafa ve Hüsamettin’i... Onlar da rakibi gibi rotasyonlu ve alternatif oyuncularına şans vermişlerdi. Tıpkı santrforsuz Fenerbahçe gibi..

Ön tarafta 3 pırpır (Kerem-Nene-Musaba) hareketli ve bazen değişerek oynadı Fenerbahçe. Savunmada iri duran doğu temsilcisi, rakibini sete zorlayarak arkaya adam kaçırmamaya özen gösterdi. Merkezdeki üçlüden katkı geldiğini söylemek de güçtü Kanarya adına. Küçük denemelerle kilidi açmak isteyen ev sahibi, 30 Mayıs 2015’ten sonra ilk kez Saracoğlu’na çıkan Mert Günok ve ilk kez A takım ile onbire çıkan Kamil Efe’nin ortaklaşa hatasından kalesinde golü bulunca, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

Haberin Devamı

SON DERECE KRİTİK SAATLER

İkinci yarıya çıkarken 4 oyuncu değiştiren Fenerbahçe hem oyunu hem arzusunu değiştirdi. Yeni girenlerle klasik oyununa dönen sarı lacivertliler, ön taraftaki dağınıklığı da toparladı. Pozisyon sadakati Nene ve Kerem’den yeni girenlere birer asist oluverdi. Oyuna ve topa hükmeden ev sahibi için iki güzel golle son 20 dakikaya galip girmek çok da zor olmadı.

Kuşkusuz maçı izleyen taraftarlar da staddaki seyirciler de bu maçtan çok ‘9 numara’ sorunu ile meşguldü. Devre arasında büyük harcamalarla yapılan transferlerle SANTRFORSUZ kalmak maç esnasındaki en önemli konuydu. Yazı bitimiyle kalan 27 saat son derece kritik! Söz Sayın Saran ve yönetiminde...

Haberin Devamı

Erzurumspor, bol rotasyonlu kadrosuyla ilk yarıdaki oyunu ile Süper Lig’e yakın gibi duruyor. Serkan Özbalta hocayı kutlarım.