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GeriFutbol Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı için flaş yorum! 'Neden beklendi?'
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 19:20 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı için flaş yorum! 'Neden beklendi?'

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Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı için flaş yorum! 'Neden beklendi?'

Ünlü yorumcu Önder Özen, Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırması kararı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Önder Özen, Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıklamasının ardından yayıncı kuruluşta yorumlarda bulundu.

'ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Karara şaşırdığını vurgulayan Önder Özen, "Erol Bulut ile yolların ayrılma kararına çok şaşırdım. Gerçekten hala anlamaya çalışıyorum" dedi.

Son Dakika | Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı Yerine Emre Belözoğlu...
Son Dakika | Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı! Yerine Emre Belözoğlu...

'NEDEN 31. HAFTA BEKLENDİ?'

Önder Özen yorumlarını "Madem yolların ayrılmasını gerektirecek kadar olumsuz durum varsa neden 31. haftaya kadar beklendi? Bunları kendi kendime soruyorum." ifadeleriyle tamamlandı.

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