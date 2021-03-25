Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı için flaş yorum! 'Neden beklendi?'

Önder Özen, Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıklamasının ardından yayıncı kuruluşta yorumlarda bulundu.

'ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Karara şaşırdığını vurgulayan Önder Özen, "Erol Bulut ile yolların ayrılma kararına çok şaşırdım. Gerçekten hala anlamaya çalışıyorum" dedi.

'NEDEN 31. HAFTA BEKLENDİ?'

Önder Özen yorumlarını "Madem yolların ayrılmasını gerektirecek kadar olumsuz durum varsa neden 31. haftaya kadar beklendi? Bunları kendi kendime soruyorum." ifadeleriyle tamamlandı.