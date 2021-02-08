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Voleybol
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Erkek Voleybol Takımı'nda 2 koronavirüs vakası!

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Fenerbahçe'nin Erkek Voleybol Takımı'nda 2 koronavirüs vakası!
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak yapılan testler sonucunda bir sporcu ve bir teknik personelde Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.

Sporcu ile personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

 

Fenerbahçenin Erkek Voleybol Takımında 2 koronavirüs vakası

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