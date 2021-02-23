MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe’nin en zor 8 günü
GeriFutbol Fenerbahçe’nin en zor 8 günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin en zor 8 günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe’nin en zor 8 günü
Abone Olgoogle-news

Zirvenin 3 puan gerisine düşen Kanarya 3 maçlık kritik bir viraja giriyor. 28 Şubat Pazar günü ligde Trabzonspor karşısına çıkacak sarı lacivertliler, 4 Mart’ta iç sahada Antalya ile 8 Mart Pazartesi günü de deplasmanda Konya ile karşılaşacak. F.Bahçe’nin hedefi bu periyodu firesiz geçmek.

Evinde Göztepe’ye kaybederek sarsılan Fenerbahçe 8 günde oynayacağı 3 zorlu maçla yaraları sarıp, yeni bir çıkış yakalama mücadelesi vermeye hazırlanıyor. İlk olarak 28 Şubat Pazar günü ligde Trabzonspor’un karşısına çıkacak sarı lacivertliler, 4 Mart Perşembe günü iç sahada Antalya ile 8 Mart Pazartesi günü de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’la karşılaşacak.

HEDEF 9 PUAN

İç sahada Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaybederek taraftarlarını üzen sarı laciverti ekip, Cumartesi akşamı lig fikstüründe en zor deplasmanlardan biri olarak görülen Trabzon’a doğru yola çıkacak. Pazar kritik maçın ardından aynı akşam İstanbul’a dönecek Fenerbahçe perşembe akşamı kendi evinde Ersun Yanal’a çıkış yakalayan Antalyaspor’u ağırlayacak, dört gün sonra da Konyaspor’a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde hedef zor virajı hasarsız geçip 9 puan toplamak.

Fenerbahçe’nin en zor 8 günü

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi