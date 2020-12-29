Fenerbahçe'nin Emiliano Buendia pişmanlığı! Transferde Mesut Özil derken...

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de Emiliano Buendia ismi taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı. Arjantinli 10 numaranın küme düşen Norwich'ten ayrılacağı açıklanmış ve devreye Fenerbahçe'nin girdiği belirtilmişti.

Norwich'in oyuncu için yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmeyince Fenerbahçe, o bölgeye Jose Sosa ve Pelkas transferlerini yapmıştı.

LİGİN ZİRVESİNE ÇIKTI!

24 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılacak derken bu sene Championship'te gösterdiği performansla yıldızını tekrar parlattı. Ligde en çok çalım atan ve en çok tehlike yaratan futbolcu olan Buendia, gösterdiği bu performansla Premier Lig takımlarının da radarına girdi.

MESUT ÖZİL YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Ligde kötü günler geçiren Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadro dışı kalan Mesut Özil yerine Emiliano Buendia'yı düşündüğü belirtilirken Arsenal, bu transfer için bir hayli ısrarcı...

TEKLİF BELLİ OLDU...

İngiliz basınının haberine göre Arsenal, Buendia transferi için 16 milyon euroyu gözden çıkarttı. Mesut Özil yerine Arsenal'de düşünülen Emiliano Buendia, sezon başında Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü...

OĞLUNA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİRMİŞTİ

Sarı lacivertliler ile adı geçen bir başka oyuncu ise Bournemouth'un Norveçli forveti Joshua King olmuştu. Hatta King'in sosyal medyada oğluna Fenerbahçe forması giydirdiği görüntüler dikkat çekmişti.

King de tıpkı Buendia gibi bu sene performansıyla fiyatını arttırırken oyuncu ile Everton ve Manchester United'ın ilgilendiği belirtilyior.

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