Fenerbahçe'nin elenmesine neden olan faktörler...

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Turun favorisi kesinlikle Fenerbahçe'ydi. 3-0 geriye düştüğü Olympiakos deplasmanında da böyleydi, son düdük çalana kadar Kadıköy'de de.

Fenerbahçe, baskılı başladığı maçta Olympiakos'a ilk yarı ve ikinci yarıda değişiklikler yapılana kadar olan kısımda yaşam alanı vermedi.

Yunan temsilcisi etkili alanda top yapmakta zorlandı, ani atak girişimlerinde sarı lacivertli duvara çarptı, pozisyon üretme konusunda başarısız oldu.

Tabii ki Fenerbahçe'nin güçlü oyunu nedeniyle Olympiakos bu kadar etkisiz kaldı.

FAYDA SAĞLAMADIĞINI BİLDİĞİMİZ DEĞİŞİKLİK

Ta ki bu sezon defalarca takımı geriye götürmekten başka bir işe yaramadığına şahit olduğumuz Edin Dzeko - Michy Batshuayi değişikliğine kadar...

Evet, Batshuayi aldığı süre ve yaptığı katkı baz alındığında daha fazla oynamayı hak ediyor, yarattığı etki takdiri hak ediyor.

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DZEKO BİR GOLCÜDEN FAZLASI

Lakin...

Edin Dzeko'nun yerine oyuna girmediği sürece.

Çünkü Dzeko sadece bir forvet değil; yeri geldiğinde bir santrfor, yeri geldiğinde oyunun 3. bölgede oynanmasını sağlayan bir top dağıtıcı, yeri geldiğinde bir savunmacı edasıyla geriye depar atan savunmacı, yeri geldiğinde takımı ayakta tutan bir mentör, Fenerbahçe'nin hücum güvencesi...

Bu tanımı uzatmak mümkün ancak zamanınızı almak istemiyorum.

Michy Batshuayi iyi bir bitirici, fizik kalitesi ve hücum katkısı aldığı süreyi adil bulmayacağımız kadar üst düzeyde ancak oyun kontrolüne katkı yapacak, savunmaya kadar gelip atak organize edebilecek, topun üçüncü bölgede kalmasını sağlayabilecek bir isim değil.

İkinci gol düşüncesiyle yapıldıysa bu değişiklik, son maçtaki Fatih Karagümrük karşılaşmasındaki gibi Dzeko ve Batshuayi aynı anda oynatılabilirdi, işler yolunda gitmediği sürece tabi...

FRED'İN OYUNDAN ALINMASI GEREKÇELENDİRİLEMEZ

Gelelim Fred - Zajc, İrfan Can Kahveci - Cengiz Ünder değişikliklerine...

Bir kere şu konuda hemfikir olunduğu kanısandayım.

Fred sağlıklıysa oyundan alınamaz! Evet, ilk yarıda kendi ortalamasının gerisindeydi, özellikle dikine oynama ve atak organizasyonu ve ikinci topların süpürülmesi konusunda sıkıntılar yaşadı ve geç açıldı.

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Ama ikinci yarıda hep o bildiğimiz Fred vardı sahada. Öyle ki Fenerbahçe 45 - 65 arası Olympiakos'a top vermedi, son pas sorunu yaşasa da oyunun tek hakimiydi.

Oylmpiakos'un cılıs presini kolay aşan, oyunu ikinci ve üçüncü bölgeye yıkan, dönen topları alan, direnci yüksek bir Fenerbahçe...

İsmail Kartal'ın Edin Dzeko değişikliğine Fred ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri eşlik etti.

Peki, neden? Biz de Fred gibi soralım, neden?

İyi gitmeyen neydi, 1 aydır oynamayan Cengiz ya da Olympiakos karşısında 3-0 geriye düşülmesindeki oyuna performansıyla katkıda bulunan Mija Zajc, kısa bir süre oynamasına rağmen Yunanistan'da oyunu çevirmene etki eden Fred ve harika bir gol atıp rakibin sol kanadını yok eden İrfan Can Kahveci'den daha mı iyi hamlelerdi?..

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HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Tabii ki değildi zira rüzgar sarı lacivertlilerin aleyhine döndü ve maçı penaltılara götürmek isteyen Olympiakos'un yerine, maçı gol yemeden tamamlayamaya çalışan Fenerbahçe'yi izlemeye başladık.

Özellikle Fred ve İrfan Can Kahveci'nin oyundan alınması sonrasında sahada bulunmaktan başka bir vazifesi olmayan Zajc ve formda olmaktan çok uzaktan olan Cengiz Ünder'in oyuna girmesinden sonra.

İLK PENALTININ ÖNEMİ

Gelelim penaltılara...

Hem Dominik Livakovic hem de Olympiakoslu kaleci Konstantinos Tzolakis üstü düzey bir performans sergiledi seri penaltılarda.

Dominik Livakovic 2, Konstantinos Tzolakis ise 3 penaltı kurtararak üzerlerine düşen görevi yerine getirdi.

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Fakat Fenerbahçe'nin hem oyundan alınan isimlerine hem de penaltı atma sıralamasına baktığımızda bir şeylerin doğru yapılmadığını görebiliriz.

Seri penaltılarda ilk ve son atıcı çok önemlidir, istatistikler de bu söylemi kanıtlar niteliktedir.

Oysa Fenerbahçe'nin en kritik penaltı atışlarını gole çeviren, kan akışının dahi durduğu, kimsenin topun başında olmak istemeyeceği anlarda muzaffer bir komutan gibi sorumluluk alan Michy Batshuayi yerine ilk penaltıda Tadic'i seçti.

Evet, Tadic oynadığı her takımın penaltıcısı Leonardo Bonucci gibi ancak Batshuayi'nin olduğu yerde ikinci isim olabilirdi.

TARAFTARIN BÜYÜK DESTEĞİ

Taraftarı unutmamak lazım, tribünleri hıncahınç doldurup son ana kadar desteklemeyi sürdüren Fenerbahçeli taraftarlar tur için ellerinden gelen mücadeleyi verdiler ve vermeye devam edeceklerdir.