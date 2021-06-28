Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, teknik direktör olarak ilk maçına çıktı!

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve unutulmaz gollere imza atan Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalayarak Türkiye’ye veda etmişti. 44 yaşındaki efsanevi oyuncu, nisan ayında Brezilya'nın köklü ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 Takımı'nın yeni teknik direktörü olmuştu. Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkan Alex de Souza, takımının Atletico Paranaense ile olan karşılaşması sonucu 1-0’lık bir skor elde ederek sezona galibiyetle başlamış oldu.

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alexsandro de Souza, kısaca Alex 4 Eylül 1977’de Curitiba, Brezilya’da doğmuştur. Orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı eski futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör. Brasileiro Série A ekiplerinden Coritiba'da ve Süper lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymiştir.

Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Brezilya'daki Paraná eyaletinin başkenti Curitiba'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine 1995 yılında Brezilya Série A takımlarından Coritiba'da başladı. 2 sene boyunca burada forma giyen Alex, kariyerini 1997 yılından itibaren aynı ligin takımlarından olan Palmeiras'ta devam ettirdi. Brezilya millî takımındaki ilk maçını 23 Eylül 1998 yılında Yugoslavya'ya karşı oynadı.[11] 2000 ile 2001 yılları arasında önce Flamengo sonra Cruzeiro takımlarına gittikten sonra tekrar Palmeiras'a döndü. 2001 yılının temmuz ayında Parma'ya 8 milyon euro karşılığında transfer oldu. 6 ay süren Parma kariyerinde herhangi bir resmî maçta forma giymedi ve 2002 Ocak ayında 4 Milyon Euro karşılığında Cruzeiro'ya transfer oldu.

20 Haziran 2004 tarihinde 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de geçirdiği 8 yılda takımı 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Alex bu sürede 2 defa gol kralı oldu. 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olma, Süper Lig'de 100'ler kulübü girme, asist kralı olma başarılarına sahiptir. 2012 yılında futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü. 19 Şubat 2014 tarihinde, 1000. maçına çıktı. 3 Ağustos 2014 tarihinde, aralık ayında Bahia ile oynanacak son lig maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı. 7 Aralık 2014 Pazar günü Bahia maçı ile profesyonel etkin futbol hayatını sonlandırmıştır. 5 Nisan 2021 tarihinde Sao Paulo'nun B takımı teknik direktörü olarak futbola geri döndü.