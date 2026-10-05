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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti! Rekoru 56 yıldır kırılamıyor

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#Fenerbahce#Ilie Datcu#Süper Lig
Fenerbahçenin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti Rekoru 56 yıldır kırılamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 17:37

Fenerbahçe'de forma giydiği 5 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşayan ve Süper Lig tarihinde "bir sezonda en az gol yiyen kaleci" unvanının halâ sahibi olan Rumen file bekçisi Ilie Datcu, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Ilie Datcu, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu." ifadeleri kullanıldı.

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"BİR SEZONDA EN AZ GOL YİYEN KALECİ" UNVANININ SAHİBİ

1969-70 senesinde Dinamo Bükreş’ten transfer edilen ve 5 sezon Fenerbahçe kalesini koruyan Ilie Datcu, ilk sezonda oynadığı 30 maçta sedece 6 gol yiyerek Süper Lig (eski adıyla Türkiye 1. Ligi) tarihinin “bir sezonda en az gol yiyen kaleci” rekorunu kırdı ve o tarihten bu yana rekoru elinde tutuyor.

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Fenerbahçe’de oynadığı beş sezonda 3 kez lig şampiyonu olan Datcu; 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Başbakanlık kupası kazanmayı başardı.

Fenerbahçenin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti Rekoru 56 yıldır kırılamıyor

13 maçta Romanya Milli Takımı forması giyen Ilie Datcu, 1976 senesinde kısa bir süre de Fenerbahçe teknik direktörlüğünü yaptı.

Sonradan Türk vatandaşlığına geçen Ilie Datcu, İlyas Datça ismini aldı. Datcu, 2002-2005 yılları arasında Beşiktaş'ta da kaleci antrenörlüğü yaptı.

Fenerbahçenin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti Rekoru 56 yıldır kırılamıyor

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#Fenerbahce#Ilie Datcu#Süper Lig

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