Fenerbahçe’nin efsane ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti! Sarı lacivertli formayla 11 yılda 10 kupa kazandı

Haberin Devamı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Ziya Şengül 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 2 gün önce yoğun bakıma alınan efsane isim dün öğleden sonra yaşamını yitirdi. Futbol kariyerinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapan, uzun yıllar Hürriyet Gazetesi’nde yazılar yazan Şengül daha sonra TV’de yorumculuk yapmıştı. Ziya Şengül 31 Ağustos 2021 yılında toprağa verilen eşi Zeynep hanımın vefatından yaklaşık 1.5 yıl sonra aramızdan ayrıldı. Şengül bugün Levent Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

F.BAHÇE’DE OYNADIĞI 11 YIL iÇERiSiNDE TAM 10 KUPA KAZANDI

1944 yılında doğan Ziya Şengül futbola, Ankara’da PTT ile başladı. 1964’te 20 yaşındayken efsaneleri arasına gireceği Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı lacivertlilerde dönemin en başarılı oyuncularından biri olan Şengül, Fenerbahçe’de 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75 sezonlarında 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

Haberin Devamı

1967-68, 1973-74’te 2 Türkiye Kupası aldı. 1968, 1973, 1975’te 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri elde etti.

MiLLi TAKIM FORMASINI 23 KEZ GiYDi, 17 KEZ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Ziya Şengül, 21 kez A Milli Takım formasını da giydi. Birer kez U-18 Milli ve U-21 Milli Takım’da görev yapan efsane isim toplamda 23 kez Ay yıldızlı formayı terletti. 17 kez A Milli Takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ziya Şengül Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

31 YAŞINDA JÜBiLE iLE FENERBAHÇE VE AKTiF FUTBOLA VEDA ETTi

Ziya Kaptan 20 yaşındaki geldiği Fenerbahçe’de 11 sene forma giydikten sonra 1975’te henüz 31 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu. 3 Ağustos 1975’te İnönü Stadı’nda oynanan ve Trabzon’un 2-0 kazandığı jübile maçıyla yeşil sahalara veda etti.

4 YIL SONRA TEKNiK ADAM OLARAK DÖNÜP 2 KUPA ALDI

1979-80 sezonuna Şükrü Ersoy ile başlayan Fenerbahçe 10. haftada takımın başına Ziya Şengül’ü getirdi. Sarı lacivertliler Şengül ile çıktıkları 20 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 22 kez fileleri havalandırıp, 16 gol yiyen Kanarya ligi Trabzon’un 4 puan gerisinde 2. bitirdi. Fenerbahçe, Ziya Şengül ile aynı sezon TSYD Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandı.

Haberin Devamı

TARiHE GEÇEN ‘YAŞA F.BAHÇE MARŞI’NIN KAYDINDA DA VARDI

Bir dönem Fenerbahçe’de kalecilik yapan Fecri Ebcioğlu’nun sözlerini yazdığı, dönemin ünlü sanatçısı Nesrin Sipahi’nin seslendirdiği ‘Yaşa Fenerbahçe Marşı’nın 1974 yılında gerçekleştirilen kaydında Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran, takımın teknik direktörü Didi, futbolcu arkadaşları; Osman Arpacıoğlu, Şükrü Birant, Cemil Turan, Yılmaz Şen ile birlikte Ziya Şengül de yer aldı.

FUTBOL CAMiASI VEFAT SONRASI YASTA

Ziya Şengül’ün vefatının ardından futbol camiasından art arda taziye mesajları geldi. GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “A Milli Takım ve F.Bahçe’nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül’ün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Ziya Şengül’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.”

Haberin Devamı

ESKi KAPTANIMIZIN VEFAT HABERiNi ÜZÜLEREK ÖĞRENDiK

Fenerbahçe: Kulübümüzün 1698 sicil numaralı YDK Üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül’ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. · F.BAHÇE’nin ezeli rakibi Galatasaray da Süper Lig kulüpleri arasında ilk taziye mesaj gönderen kulüp oldu. Aynı şekilde TFF de Şengül için bir taziye mesajı yayımladı.

MEKANIN CENNET OLSUN ‘ZiYA AĞABEY’

Hürriyet Spor Servisi olarak yazılarıyla FUTBOL bilgisini ve deneyimlerini gazetemizde okuyucularla buluşturan ‘Ziya Ağabey’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı dileriz