×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, taburcu edildi!

Güncelleme Tarihi:

#Ali Şen#Fenerbahçe#Başkan
Fenerbahçenin efsane başkanlarından Ali Şen, taburcu edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 18:51

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, tedavisinin ardından taburcu edildi

Haberin Devamı

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Şen#Fenerbahçe#Başkan

BAKMADAN GEÇME!