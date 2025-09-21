Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, katılmadığı kongrenin galibi oldu! Üyeler çağrısına uydu

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, önceki gün açıkladığı gibi kongreye katılmazken, üyelerin reddetmesini istediği kulübün taşınmazlarının kullanımı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesini içeren 11, 12 ve 13. maddeleri oy çokluğu ile reddedildi. Bu maddeler oylandığı sırada oylar birbirine yakın olunca kürsüye gelen Ali Koç, tribünlerden yükselen protestolar üzerine, “Müsaade ederseniz iki cümle etmek istiyorum. Sayın Sadettin Saran’ın da dinlemesini istiyorum zira bu maddeler seçildiği takdirde onu da etkiliyor” dedi.

Şekip Mosturoğlu: Bu maddenin seçimle hiçbir alakası yok

Fenerbahçe Başkanı, bu sözlerine rağmen “Ali Koç istifa” tezahüratları devam edince, “İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın (bugün) seçim var, sonucunu göreceğiz. 2013’ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir” ifadelerini kullandı. Divan başkanı Şekip Mosturoğlu da, “Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle alakalıdır. Sadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır” dedi. Koç’un konuşmasından sonra bazı kongre üyeleri “Fenerbahçe, babanın çiftliği değil!” tezahüratı yaptı. Ardından, oylama yeniden yapıldı ve oy çokluğuyla reddedildi.

Haberin Devamı

AZiZ YILDIRIM NE DEMiŞTi?

"Camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.”