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GeriDiğer Fenerbahçe’nin efsane amigosu Adnan Öztürk hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 21.02.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin efsane amigosu Adnan Öztürk hayatını kaybetti

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Fenerbahçe’nin efsane amigosu Adnan Öztürk hayatını kaybetti
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Fenerbahçe’nin efsane amigosu Adnan Öztürk hayatını kaybetti. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan ve “Efsane Adnan” olarak anılan Adnan Öztürk için sosyal medyada da çokça mesaj paylaşıldı. Adnan Öztürk 1990'lı yılların efsane amigosuydu.

Fenerbahçe taraftarları sarı-lacivertli takımın amigolarından Adnan Öztürk'ün vefatıyla sarsıldı. 80’ler-90’lar boyunca bir el hareketiyle tribünleri hareketlendiren Adnan Öztürk'ün corona tedavisi sürerken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği öğrenildi. Başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere birçok mavi tikli hesap, Adnan Öztürk 'ün vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. 

Murat Şeker

Vay be Adnan abimiz, “Amigo Adnan” da Hakk’a yürümüş. 80’ler-90’lar boyunca bir el hareketiyle tribünleri coşturan, çocukluğumuzun kıyak abisi çok sevdiği Kanarya’sından ayrılmış. Başımız sağolsun, Adnan abi gerçek efsane idi. Mekanı cennet olsun... Tribünümüz bir eksildi...

Yağız Sabuncuoğlu

Fenerbahçe tribünlerinin efsane amigolarından ‘Efsane Adnan’ geçirdiği kalp krizi sonrasında aramızdan ayrıldı. Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Alen Markaryan

F.bahçe tribünlerinin ve camiasının başı sağolsun...
Sevgili Adnan abi (amigo Adnan) vefat etmiş...
Bazen tribünde bazen sahada omuz omuza çektirmesi, sevinilir olması hep hafızamızda...
Allahtan gani gani rahmet diliyorum...
Toprağı bol olsun....

Turgay Demir

Açık tribünün efsane amigoları: Pehlivan (BJK), Adnan (FB), Orhan (GS)

 

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