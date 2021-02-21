Fenerbahçe’nin efsane amigosu Adnan Öztürk hayatını kaybetti

Fenerbahçe taraftarları sarı-lacivertli takımın amigolarından Adnan Öztürk'ün vefatıyla sarsıldı. 80’ler-90’lar boyunca bir el hareketiyle tribünleri hareketlendiren Adnan Öztürk'ün corona tedavisi sürerken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği öğrenildi. Başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere birçok mavi tikli hesap, Adnan Öztürk 'ün vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, tribünlerimizin simge isimlerinden Efsane Adnan’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Seni unutmayacağız Efsane Adnan. 🙏 pic.twitter.com/ta46pYBKbn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 21, 2021

Murat Şeker



Vay be Adnan abimiz, “Amigo Adnan” da Hakk’a yürümüş. 80’ler-90’lar boyunca bir el hareketiyle tribünleri coşturan, çocukluğumuzun kıyak abisi çok sevdiği Kanarya’sından ayrılmış. Başımız sağolsun, Adnan abi gerçek efsane idi. Mekanı cennet olsun... Tribünümüz bir eksildi...

Yağız Sabuncuoğlu

Fenerbahçe tribünlerinin efsane amigolarından ‘Efsane Adnan’ geçirdiği kalp krizi sonrasında aramızdan ayrıldı. Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Alen Markaryan

F.bahçe tribünlerinin ve camiasının başı sağolsun...

Sevgili Adnan abi (amigo Adnan) vefat etmiş...

Bazen tribünde bazen sahada omuz omuza çektirmesi, sevinilir olması hep hafızamızda...

Allahtan gani gani rahmet diliyorum...

Toprağı bol olsun....

Turgay Demir



Açık tribünün efsane amigoları: Pehlivan (BJK), Adnan (FB), Orhan (GS)