Fenerbahçe’nin Edson Alvares transferindeki 3 detay ortaya çıktı! Şartlar kabul edildi ve Mourinho ayrıntısı

Haberin Devamı

Fenerbahçe İngiltere Premier League ekibi Weston United‘ın Meksikalı yıldız ortasaha oyuncusu Edson Alvarez’i İstanbul’a getirdi.

Ülkesi Meksika’nın millî takımının kaptanlığını da yapan Epson Alvarez’in bu kararının arkasında yatan sebepler ortaya çıktı.

Meksika basınında yer alan habere göre, taraftarlar tarafından karar sürpriz olarak ifade edilse de, yıldız oyuncunun ikna sürecinde üç madde öne sürdüğü ve bu maddelerin Fenerbahçe tarafından onaylandığı kaydedildi.

İŞTE O 3 MADDE

1 - Maaşı aynı olacak

Yıldız ortasaha oyuncusu, Fenerbahçe’de, West Ham United‘da aldığı maaşın aynısını alacak. Sarı lacivertliler bu hususta, el sıkıştı.

Haberin Devamı

2 - Mourinho ile çalışacak

Dünya futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’nin teknik direktörü olması, Alverez için önemli bir ayrıntı. Meksikalı oyuncu, Mourinho ile çalışacak olmaktan son derece heyecanlı.

3 - Avrupa kupalarında mücadele edecek

Hali hazırda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Benfica ile rövanş başına çıkacak Fenerbahçe, elenmesi halinde dahi UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Alverez kesinlikle Avrupa kupalarında oynamak istiyor.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Bununla beraber Meksika basınında oyuncunun kaptanlığını yaptığı Meksika milli takımı ile 2026 Dünya Kupası’nda yer alması için Fenerbahçe’de sürekli 11’de oynayacağı ve bunun da geleceği açısından kendisine çok şey katacağı ifade edildi.

TUDN sunucusu Andres Vaca'nın yorumu:

"Edson'un Fenerbahçe'ye transferi kesinleşti. En önemlisi: Avrupa kupalarında olacak. Fenerbahçe, Benfica'ya karşı play-off'unu kazanırsa, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak; bu en iyi senaryo. Kazanamazsa, Avrupa Ligi'nde olacaklar. Ve tabii ki, Mourinho'nun yönetiminde olmak çok büyük tecrübe olacak."

Haberin Devamı