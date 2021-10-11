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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den kripto para hamlesi

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Kripto Para
Fenerbahçenin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özilden kripto para hamlesi

İngilizler, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in kendi kripto parasını çıkaracağını iddia etti.

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Sarı lacivertlilerin 32 yaşındaki yıldızı Mesut Özil, sürpriz bir hamleyle kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor.

The Sun'ın haberine göre; Özil, geçtiğimiz yıl kurduğu M10Streetwear isimli markanın bünyesinde bir kripto para piyasaya sürecek.

Yıldız futbolcunun kripto parasını ne zaman piyasaya süreceği şimdilik bilinmezken kripto parasını satın alan kişilerin, M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacağı ve parayı Bitcoin ile takas edebileceği kaydedildi.

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Yakında heyecan verici şeyler geliyor." paylaşımını yapmıştı.

Haberde Özil'in kripto para çıkaran ilk futbolcu olmadığı kaydedilirken Japon futbolcu Honda ve Real Madrid'in eksi yıldızı James Rodriguez'in yolundan gittiği belirtildi.

Daha önce birçok sosyal yardım projesinde görev alan Mesut Özil, ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla İngiltere ve Türkiye'de birçok kez gündeme geldi. 

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Mesut Özil, Arsenal'de oynadığı dönemde, Londra başta olmak üzere İngiltere’de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımında bulunmuştu.

Özil, geçen sene de Ramazan ayında 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yaptı.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Kripto Para