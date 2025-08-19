Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene transferinde Devin Özek etkisi! Operasyonu sessiz sedasız bitirdi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." sözleri kullanıldı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, 22 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

TRANSFERDE DEVİN ÖZEK ETKİSİ

Sessiz sedasız yürütülen transfer operasyonunu Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in yönettiği öğrenildi. Birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu Nene için yoğun çaba gösteren Özek'in transferin tamamlamasında etkinin büyük olduğu öğrenildi.

DEVLER LİGİ'NDE 8 MAÇIN 7'SİNDE İLK 11 BAŞLADI

Nene, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçın 7'sine ilk 11'de çıkmıştı.