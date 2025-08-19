×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene transferinde Devin Özek etkisi! Operasyonu sessiz sedasız bitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Devin Özek#Dorgeles Nene
Fenerbahçenin Dorgeles Nene transferinde Devin Özek etkisi Operasyonu sessiz sedasız bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 23:47

Fenerbahçe, yıldız oyuncu Dorgeles Nene transferini resmen açıkladı. Kısa sürede mutlu sona ulaşan transfer operasyonunu Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in yönettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." sözleri kullanıldı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, 22 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Bankalar Birliğinden çıkıyorFenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıyor!Haberi görüntüle

TRANSFERDE DEVİN ÖZEK ETKİSİ

Sessiz sedasız yürütülen transfer operasyonunu Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in yönettiği öğrenildi. Birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu Nene için yoğun çaba gösteren Özek'in transferin tamamlamasında etkinin büyük olduğu öğrenildi.

DEVLER LİGİ'NDE 8 MAÇIN 7'SİNDE İLK 11 BAŞLADI

Haberin Devamı

Nene, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçın 7'sine ilk 11'de çıkmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Devin Özek#Dorgeles Nene

BAKMADAN GEÇME!