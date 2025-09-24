Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'i yıkım planı belli oldu! Tedesco maçın taktiğini açıkladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, üst üste ligde alınan iki beraberliğin ardından Avrupa’da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kanarya’nın bu sezon en az Süper Lig kadar önem verdiği Avrupa Ligi’nin lig aşamasında ilk rakip bu akşam Dinamo Zagreb olacak.

Tedesco, Hırvatistan deplasmanı öncesi kurmaylarıyla birlikte rakip analizini yaptı ve oyun şablonunu şekillendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa maçının aksine ilk 11’de değişiklik yapacak. Tedesco, kaleyi yine Ederson’a emanet ederken, sağda Semedo, stoperde Skriniar’ın yanında Çağlar’ın yerine Jayden Oosterwolde’yi oynatacak.

SZYMANSKİ FORVET ARKASI

Paşa karşısında sol bek oynayan Oosterwolde’nin pozisyonunda Archie Brown yer alacak. Orta sahanın göbeğini yine Fred ile İsmail Yüksek’e emanet edecek deneyimli çalıştırıcı, ligde ilk kez 11’de oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde golünü atan Asensio’yu sağ kanata alırken, solda yine Kerem’e yer verecek. İrfan Can’ın yerine Szymanski 11’e girecek.

Szymanski forvet arkasında, formsuz olmasının yanı sıra cezası sebebiyle Hırvatistan’a götürülmeyen Talisca’nın pozisyonunda forvette Youssef En Nesyri yer alacak.

TEDESCO BASKI İSTİYOR

Tedesco’nun, oyuncularından hızlı oynamalarını ve topu kaptırdıklarında baskıyla hemen geri almalarını istediği bildirildi. Fiziksel olarak mücadeleci bir ekip olan Dinamo karşısında ayakta kalmaları gerektiğini belirten Kanarya’nın hocası, Kasımpaşa maçındakinin aksine çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylediği belirtildi.

VE SAHNE EN NESYRİ'NİN

Sarı-Lacivertliler’in hücumdaki tartışmasız en formda oyuncusu Youssef En Nesyri, üst üste 11’de oynadığı son 4 resmi karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Gençlerbirliği’ne 2, Fas formasıyla Zambiya’ya 1, ardından Trabzonspor ve Alanyaspor ağlarının da 1’er kez sallayan En Nesyri, bu kez Dinamo Zagreb’i avlamak istiyor.

Domenico Tedesco’nun, son Kasımpaşa sınavında ikinci yarıda şans verdiği 28 yaşındaki oyuncunun, Zagreb’te ilk 11’de başlamasın kesin gözüyle bakılıyor.

Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Faslı yıldız, bu sezon 10 maçta 5 kez ağları salladı.

