Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb maçı öncesi eksikler belli oldu! Talisca'da son durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Dinamo Zagreb karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, kafilede yer almayacak isimler netleşti.

Domenico Tedesco yönetimine çalışan sarı lacivertlilerde eksik ve sakatlar şu şekilde oldu:

Sakatlığını atlatma sürecinde olan Edson Alvarez bireysel çalışmalarına devam ediyor ve Hırvatistan deplasmanında takımıyla birlikte olmayacak.

Bir diğer eksik ise genç golcü Jhon Duran. Tedavisi süren Kolombiyalı forvetin yaklaşık 10 gün daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercihleri arasında yer almayan Mert Hakan Yandaş da Dinamo Zagreb karşısında kadroda yer almayacak.

TALISCA KART CEZALISI

Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca, play-off maçı dahi olsa Avrupa kupasında kart gördüğü için oynayamayacak.

Dinamo Zagreb ile 3. randevu

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun