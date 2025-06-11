Fenerbahçe’nin de istediği Kevin de Bruyne resmen imzalıyor! Transfer tarihi verildi

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Manchester City efsanesi Kevin de Bruyne’ün yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe’nin de transferini yokladığı yıldız oyuncu, Napoli ile sözleşme imzalayacak.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre De Bruyne ve Napoli anlaştı. Transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Yıldız oyuncu Napoli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İlk iki sezon imza parası dahil olmak üzere 20 milyon Euro kazanacak.

1 yıllık opsiyonun kullanılması halinde maaşına 5 milyon Euro daha ekleme yapılacak.

Öte yandan de Bruyne, 12 Haziran Perşembe günü Roma’daki Villa Stuart’ta sağlık kontrolünden geçecek.