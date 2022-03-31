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Fenerbahçe'nin de istediği Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! 10 milyon euro maaşla...

#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Al Nassr
Fenerbahçenin de istediği Jorge Jesusun yeni adresi belli oldu 10 milyon euro maaşla...

Fenerbahçe'nin en önemli teknik direktör adaylarından olan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu. Portekiz basını, tecrübeli teknik adamın Suudi Arabistan'da görev yapacağını öne sürdü.

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Aralık ayında Benfica'daki görevinden ayrılan ve Fenerbahçe'nin de adayları arasında yer aldığı öne sürülen Jorge Jesus için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre Jesus, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik direktörün Suudi Arabistan ekibinden yıllık 10 milyon euro maaş alacağı ifade edildi.

Daha önce Suudi Arabistan'da Al Hilal takımını çalıştıran Jesus, Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

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Brezilya ekipleri Corinthians ve Atletico MG'nin de ilgilendiği 67 yaşındaki çalıştırıcı Benfica'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada yeni takımının Portekiz dışında olacağını söylemiş ve "Portekiz futboluna yeniden döneceğimden eminim ancak yeni takımımın Portekiz dışında olacağını düşünüyorum. Benfica'dan ayrıldıktan sonra bazı teklifler aldım ancak Mayıs ya da Haziran ayında göreve başlamak istediğim için reddettim" ifadelerini kullanmıştı.

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#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Al Nassr

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