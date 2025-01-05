Fenerbahçe’nin de Hatayspor'un da kayba tahammülü yok! Jose Mourinho 11'ini belirledi

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Trendyol Süper Lig’de hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, bu akşam Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Haftaya, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde 36 puanda ikinci sırada giren, dün rakibinin galibiyetiyle 11 puan geriye düşen Fenerbahçe’de, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oosterwolde ve Becao’nun yanı sıra 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen İsmail oynamayacak, Oğuz’un durumu ise bugün belli olacak. 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor’da da kart cezalıları Cengiz Demir, Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak forma giyemeyecek.

HATAYSPOR’U BAL YÖNETECEK

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan bordo beyazlı takımın başında sportif direktör Yılmaz Bal sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerde Amrabat ile Samet, bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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