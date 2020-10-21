Fenerbahçe'nin Danny Welbeck için transfer teklifi ortaya çıktı!

Transfer döneminde adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Danny Welbeck için İngiltere'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Danny Welbeck'e haftalık 140 bin pound maaş teklif etti ancak oyuncu Premier Lig'de oynamak istediği için daha düşük bir ücretle Brighton'a imza attı.

Geçen sezon Watford'a transfer olmadan önce de adı Türk takımları ile anılan 29 yaşındaki İngiliz forvet, kariyerinde 224 kez Premier Lig maçına çıktı.

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