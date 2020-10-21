MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin Danny Welbeck için transfer teklifi ortaya çıktı!
GeriFutbol Fenerbahçe'nin Danny Welbeck için transfer teklifi ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Danny Welbeck için transfer teklifi ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'nin Danny Welbeck için transfer teklifi ortaya çıktı!
Abone Olgoogle-news

İngiliz forvet Danny Welbeck'in Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı...

Transfer döneminde adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Danny Welbeck için İngiltere'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Danny Welbeck'e haftalık 140 bin pound maaş teklif etti ancak oyuncu Premier Lig'de oynamak istediği için daha düşük bir ücretle Brighton'a imza attı.

Geçen sezon Watford'a transfer olmadan önce de adı Türk takımları ile anılan 29 yaşındaki İngiliz forvet, kariyerinde 224 kez Premier Lig maçına çıktı.

Fenerbahçenin Danny Welbeck için transfer teklifi ortaya çıktı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle