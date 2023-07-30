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Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinde son dakika pürüzü! Marsilya...

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer
Fenerbahçenin Cengiz Ünder transferinde son dakika pürüzü Marsilya...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 11:13

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Süper Lig'de transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Milli futbolcuyla anlaşan Sarı-lacivertli yönetim, kulübü Marsilya ile de büyük ölçüde anlaşmıştı ancak Fransız ekiple yapılan son görüşmelerde pürüz çıktı.

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Sabah'ın haberine göre kanat oyuncusuyla yıllık 2.7 milyon euro karşılığında el sıkışan Fenerbahçe bonservis için Marsilya'ya ilk aşamada 9 milyon euro teklif sundu ancak Ligue 1 ekibi bu rakamı düşük bulup 12 milyon euro istedi. Ardından Fenerbahçe teklifini 10 milyon euroya yükseltti. Taraflar bonserviste anlaşma sağlamışken bu kez ödeme planında pürüz çıktı. Marsilya 10 milyon euroyu peşin isterken Fenerbahçe taksitlendirme beklediğini iletti.

Haberde görüşmelerin bu aşamada tıkandığı ve pazarlığın devam ettiği belirtildi.

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Transfer

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