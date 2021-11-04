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Fenerbahçe'nin büyük şanssızlığı! Serdar Dursun da UEFA listesine yazılmayınca...

#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Valencia
Fenerbahçenin büyük şanssızlığı Serdar Dursun da UEFA listesine yazılmayınca...

Bu akşam Belçika'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki kader sınavına çıkacak Fenerbahçe'de sakatlar can sıkarken santrfor bölgesindeki eksilme can sıktı. Konya'da sakatlanan Enner Valencia'nın dışında fizik olarak kendini bulan ve son haftalarda daha sık forma giyen Serdar Dursun'un UEFA listesine yazılmaması sarı lacivertlileri bu bölgede alternatifsiz kıldı.

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Süper Lig'de üç maç üst üste kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Avrupa’da da sakatlıklar ve UEFA maç kadrosuna yazılmayan oyuncular nedeniyle bu akşam sıkıntılı bir 90 dakika yaşayacak.

VALENCİA SAKAT, SERDAR DURSUN LİSTEDE YOK

Cumartesi akşamı Konya’da kaybedilen üç puanla birlikte çok kritik bölgelerde görev yapan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’yı da kaybeden sarı lacivertliler, diğer sakat oyuncuları Mesut Özil ve Serdar Aziz’in yanı sıra UEFA maç kadrosuna yazılmayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak’ı oynatamayacak.

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FORVETTE BERİSHA OYNAYACAK

Beşiktaş’ın Ajax karşısında yaşadığı sıkıntının bir benzerini Antwerp maçında yaşayacak olan Fenerbahçe’de toplamda 8 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira’nın Perşembe akşamı, ligde ilk 11’de forma şansı bulamayan Berke Özer, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mergim Berisha, Mert Hakan Yandaş’ı oynatmasına kesin gözle bakılıyor.

GELECEĞİ TARTILIŞIYOR

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Fenerbahçe’de 7 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek için büyük umutlarla 2. kez takımın başına getirilen Vitor Pereira ilk 11 haftadaki performansıyla ilk dönemin gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerle yeniden anlaşmasının ardından gerçekleştirdiği açıklamada “Yarım kalan işi tamamlamaya geldim” diyen Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.

Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray maçları Vitor Pereira'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili yol gösterici olacak.

SPOR ARENA'NIN SES GETİREN MAHMUT USLU RÖPORTAJI;

00:00 Teaser
01:03 Açılış
02:30 Bıraktığımız Fenerbahçe Çok Farklıydı
04:44 Kadıköy'deki yenilgiler Çok Üzücü
06:49 Pereira Geldiği Gün Dönecekti Ama...
08:47 Fenerbahçe'nin Şampiyon Olmasını İstiyorum
10:18 Söylediklerimiz Dışında Borcumuz Yoktu
12:10 Berisha&Rossi Fırsat Transferi Değil
13:05 Bakasetas'ı Neden Almadınız?
13:25 Van Persie Hafif Sakat Çıktı
14:06 Ali Koç'un Kulübe Koyduğu Çivi Yok
14:53 Mesut Özil Çok Kaliteli Oyuncu
16:29 Gökhan ve Caner Biz Olsaydık Kulübe Gelemezdi
17:30 Ali Koç Başarılı Olup Devam Etsin Ama...
20:34 Aziz Yıldırım Kaçar mı!
21:22 Ali Koç'a 'Yönetime Gir' Diye Yalvardım
22:58 Başkan Yardımcısı Kombinemi Vermiyor
25:20 Şampiyonluğu Hakem Hatalarıyla Kaybettik
27:44 Biz Olsaydık Pereira'yı Atardık!
29:55 Üçkağıt Yapmaya Çalıştılar
30:28 Emre Belözoğlu'nu Pereira ve Terraneo Gönderdi
31:32 Ekip Olarak Hep Beraberiz
32:35 Aziz Yıldırım Aday Olmayı Düşünmüyor
33:41 Ali Koç Hayali Düşman Yaratmasın
35:40 Kapanış

 

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