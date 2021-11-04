Fenerbahçe'nin büyük şanssızlığı! Serdar Dursun da UEFA listesine yazılmayınca...

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Süper Lig'de üç maç üst üste kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Avrupa’da da sakatlıklar ve UEFA maç kadrosuna yazılmayan oyuncular nedeniyle bu akşam sıkıntılı bir 90 dakika yaşayacak.

VALENCİA SAKAT, SERDAR DURSUN LİSTEDE YOK

Cumartesi akşamı Konya’da kaybedilen üç puanla birlikte çok kritik bölgelerde görev yapan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’yı da kaybeden sarı lacivertliler, diğer sakat oyuncuları Mesut Özil ve Serdar Aziz’in yanı sıra UEFA maç kadrosuna yazılmayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak’ı oynatamayacak.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Antwerp maçı öncesi son durum Haberi Görüntüle

FORVETTE BERİSHA OYNAYACAK

Beşiktaş’ın Ajax karşısında yaşadığı sıkıntının bir benzerini Antwerp maçında yaşayacak olan Fenerbahçe’de toplamda 8 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira’nın Perşembe akşamı, ligde ilk 11’de forma şansı bulamayan Berke Özer, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mergim Berisha, Mert Hakan Yandaş’ı oynatmasına kesin gözle bakılıyor.

GELECEĞİ TARTILIŞIYOR

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Fenerbahçe’de 7 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek için büyük umutlarla 2. kez takımın başına getirilen Vitor Pereira ilk 11 haftadaki performansıyla ilk dönemin gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerle yeniden anlaşmasının ardından gerçekleştirdiği açıklamada “Yarım kalan işi tamamlamaya geldim” diyen Portekizli teknik adamın kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.

Antwerp, Kayserispor ve Galatasaray maçları Vitor Pereira'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili yol gösterici olacak.

SPOR ARENA'NIN SES GETİREN MAHMUT USLU RÖPORTAJI;



00:00 Teaser

01:03 Açılış

02:30 Bıraktığımız Fenerbahçe Çok Farklıydı

04:44 Kadıköy'deki yenilgiler Çok Üzücü

06:49 Pereira Geldiği Gün Dönecekti Ama...

08:47 Fenerbahçe'nin Şampiyon Olmasını İstiyorum

10:18 Söylediklerimiz Dışında Borcumuz Yoktu

12:10 Berisha&Rossi Fırsat Transferi Değil

13:05 Bakasetas'ı Neden Almadınız?

13:25 Van Persie Hafif Sakat Çıktı

14:06 Ali Koç'un Kulübe Koyduğu Çivi Yok

14:53 Mesut Özil Çok Kaliteli Oyuncu

16:29 Gökhan ve Caner Biz Olsaydık Kulübe Gelemezdi

17:30 Ali Koç Başarılı Olup Devam Etsin Ama...

20:34 Aziz Yıldırım Kaçar mı!

21:22 Ali Koç'a 'Yönetime Gir' Diye Yalvardım

22:58 Başkan Yardımcısı Kombinemi Vermiyor

25:20 Şampiyonluğu Hakem Hatalarıyla Kaybettik

27:44 Biz Olsaydık Pereira'yı Atardık!

29:55 Üçkağıt Yapmaya Çalıştılar

30:28 Emre Belözoğlu'nu Pereira ve Terraneo Gönderdi

31:32 Ekip Olarak Hep Beraberiz

32:35 Aziz Yıldırım Aday Olmayı Düşünmüyor

33:41 Ali Koç Hayali Düşman Yaratmasın

35:40 Kapanış

