Fenerbahçe'nin büyük avantajı: Topuk Yaylası

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün kulüpler hazırlık kampı yapacak tesis sıkıntısı yaşarken Fenerbahçe, iki gündür 5 yıldızlı otel konforuna sahip Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde dünyadan izole biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Bazen sis, bazen de soğuk havası nedeniyle eleştirilen tesislerin önemi pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldı. 2011’den bu yana hizmet veren ve bu kritik dönemde ‘çöldeki bir vaha’dan farksız olan tesislerin başlıca özellikleri şöyle:

1: Karayoluyla İstanbul’a sadece 3 saat mesafede.

2: Takımlara, sıcak havalardan uzakta, yüksek rakımda çalışma olanağı sunuyor.

3: Aynı zamanda 5 yıldızlı otel bulunan tesiste her türlü sosyal imkan mevcut.

4: Üç çim saha, tartan pist, spor salonları, sauna ve yüzme havuzu bulunuyor.

5: Fenerbahçe’ye ait bir tesis olduğu için, sarı lacivertli kulübün futbol veya basketbol takımları kampa girdiği zaman başka takımlar kabul edilmeyip, izole bir çalışma ortamı oluşturuluyor.

6: D-100 Karayolu üzerinden tesise giden tek yol gerektiğinde jandarma tarafından kapatılınca dış dünyayla iletişim kesiliyor.

7: Göl manzarası olan tesiste antrenmanlar sonrası sporcular balık tutabiliyor, yürüyüş yapabiliyor.

8: Tesislerdeki 3 ayrı sahada aynı zamanda farklı tarzda antrenmanlar yapılabildiği gibi, nizami ölçülerdeki sahada hazırlık maçları da oynayabiliyor.

"ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMANIZI İSTİYORUM"

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’ndaki kampta ilk antrenmanını dün sabah gerçekleştirirken, teknik direktör Erol Bulut idman öncesi futbolculara bir konuşma yaptı. Kampı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Bulut, ”Burada 10 gün kalacağız. Tempoyu yavaş yavaş artıracağız. Koşu antrenmanlarımız ve taktik çalışmalarımız olacak. Hepinizin özverili bir şekilde çalışıp antrenmanlarda yüzde yüzünüzü yansıtmanızı istiyorum” diye konuştu.

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