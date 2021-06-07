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Futbol
Haber Giriş: 07.06.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Luiz Gustavo saçlarını kestirdi

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Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Luiz Gustavo saçlarını kestirdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo imaj değişikliğine gitti.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, saçlarını kestirdi... Futbol dünyasının uzun, kıvırcık saçlarıyla tanıdığı Gustavo, saç stilinde radikal bir değişiklik yaptı.

Saçlarının tamamını kestiren Gustavo'nun yeni tarzını, eşi sosyal medyada paylaştı. Görüntü kısa süre içinde taraftar hesaplarında paylaşıldı.

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