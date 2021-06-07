Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Luiz Gustavo saçlarını kestirdi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo imaj değişikliğine gitti.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, saçlarını kestirdi... Futbol dünyasının uzun, kıvırcık saçlarıyla tanıdığı Gustavo, saç stilinde radikal bir değişiklik yaptı.
Saçlarının tamamını kestiren Gustavo'nun yeni tarzını, eşi sosyal medyada paylaştı. Görüntü kısa süre içinde taraftar hesaplarında paylaşıldı.
Bayern Münih günlerinden Luiz Gustavo;
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