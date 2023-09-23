Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred pişman etti

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Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, kısa sürede sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland müsabakasında harika oyununu 2 asistle süsleyen ve 2 kez de golle burun buruna gelen Brezilyalı futbolcu, ülkesinde gündem oldu.

BREZİLYA'DA MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI

Brezilya basınında yer alan haberde, Brezilya Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü Fernando Diniz'e Fred için çağrıda bulunuldu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'de harika bir başlangıç yaptığı ve son olarak oynanan Nordsjaelland maçında olağanüstü bir performans sergilediği vurgulandı.

F.BAHÇE'DE İYİ VAKİT GEÇİRİYOR

Manchester United'da 5 yıl geçiren Fred'in Premier Lig devinde öncelik olarak görülmediği ancak Fenerbahçe'de iyi vakit geçirdiği aktarıldı.

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İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Fred'i 9 milyon 743 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye satan Manchester United'da büyük pişmanlık yaşanıyor.

Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan Kırmızı Şeytanlar'da işler yolunda gitmezken Fred'i satmanın hatalı karar olduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı.

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan Manchester United'da taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Fred pişmanlıklarını dile getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih 4-3 Manchester United

PREMIER LİG

Manchester United 1-0 Wolves

Tottenham 2-0 Manchester United

Manchester United 3-2 Nottingham

Arsenal 3-1 Manchester United

Manchester United 1-3 Brighton