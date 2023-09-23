×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred pişman etti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fred#Manchester United
Fenerbahçenin Brezilyalı yıldızı Fred pişman etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 18:25

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 6 resmi maçta görev alan Fred, performansı ve hırsıyla sarı lacivertli taraftarların sevgisini kazanırken eski kulübünü şimdiden pişman etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, kısa sürede sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland müsabakasında harika oyununu 2 asistle süsleyen ve 2 kez de golle burun buruna gelen Brezilyalı futbolcu, ülkesinde gündem oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçede 6 eksik Alanyaspor maçı için karar...Fenerbahçe'de 6 eksik! Alanyaspor maçı için karar...Haberi görüntüle

BREZİLYA'DA MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI

Brezilya basınında yer alan haberde, Brezilya Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü Fernando Diniz'e Fred için çağrıda bulunuldu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'de harika bir başlangıç yaptığı ve son olarak oynanan Nordsjaelland maçında olağanüstü bir performans sergilediği vurgulandı.

Gözden KaçmasınMilli Takım teknik direktörü Montelladan Hatayspora ziyaret Volkan Demirel...Milli Takım teknik direktörü Montella'dan Hatayspor'a ziyaret! Volkan Demirel...Haberi görüntüle

F.BAHÇE'DE İYİ VAKİT GEÇİRİYOR

Manchester United'da 5 yıl geçiren Fred'in Premier Lig devinde öncelik olarak görülmediği ancak Fenerbahçe'de iyi vakit geçirdiği aktarıldı.

Haberin Devamı

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Fred'i 9 milyon 743 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye satan Manchester United'da büyük pişmanlık yaşanıyor. 

Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan Kırmızı Şeytanlar'da işler yolunda gitmezken Fred'i satmanın hatalı karar olduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı.

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan Manchester United'da taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Fred pişmanlıklarını dile getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih 4-3 Manchester United

PREMIER LİG

Manchester United 1-0 Wolves

Tottenham 2-0 Manchester United

Manchester United 3-2 Nottingham

Arsenal 3-1 Manchester United

Manchester United 1-3 Brighton

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fred#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!