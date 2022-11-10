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Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres görev aşkının kurbanı oldu! Dönüş tarihi netleşiyor

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#Fenerbahçe#Luan Peres#Futbol
Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres görev aşkının kurbanı oldu Dönüş tarihi netleşiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

Fransa’daki Rennes maçında golü önlemeye çalışırken sakatlanmıştı. Fransa’da oynanan Rennes maçında kale direğine çarpan ve arka çapraz bağlarında kısmi kopma meydana gelen Peres’in tedavisinin sürdüğü ve ancak ocak ayının ortalarında takıma dönebileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin 15 Eylül’de oynadığı Rennes maçında, fedakârca bir hamleyle kaleye giden ikinci golü çıkartmak isterken kayarak direğe çarpan ve arka çapraz bağlarında kısmi kopma meydana gelen Luan Peres’in geri dönüşünün ocak ayının ortalarına kadar uzayabileceği öğrenildi. Sakatlığın ilk evresinde ameliyatla tedavi ihtimali de gündeme gelse de yapılan tetkiklerin sonunda bu futbolcu için fizik tedavi ve güçlendirme yolu seçildi.

SAMANDIRA’DA TİTİZ ÇALIŞMA

Kulübün sağlık ekibi Brezilyalı yıldız stoperin eskisinden daha sağlıklı geri dönmesi ve bir an önce formasına kavuşması için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde her gün titiz bir çalışma yürütüyor. Fransa’da oynanan Rennes maçının 53. dakikasında Terrier’in Fenerbahçe savunmasının arkasına attığı uzun ara pasını yakalayan Majer, Altay’ın da öne çıkmasını fırsat bilerek sağ çaprazdan topu kaleye vurmuştu. Peres ise gole doğru giden topu kurtarmak için kayarak müdahale etmek istemişti.

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BİR AN ÖNCE DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Pozisyonda Peres kale direğine çarpmış ve acı içinde yerde kaymıştı. Sedyeyle maçı terk eden ve hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki stoper kısa bir kontrolün ardından koltuk değnekleriyle stada dönüp kafileye katılıp İstanbul’a dönmüştü. 15 Eylül’den bu yana tedavilerine devam edilen Luan Peres’in kariyerindeki en uzun süren sakatlığı yaşadığı ve geri dönüşünün ocak ayının ortalarını bulabileceği tahmin ediliyor. Teknik heyet ve taraftarlar da hasretle Peres’in dönmesini bekliyor.

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#Fenerbahçe#Luan Peres#Futbol

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