×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko sezona müthiş girdi! İsmail Kartal'ın en büyük yardımcısı...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edin Dzeko#İsmail Kartal
Fenerbahçe’nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko sezona müthiş girdi İsmail Kartalın en büyük yardımcısı...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 07:00

F.Bahçe’nin 37 yaşındaki futbolcusu sahaya çıktığı 7 maçın 6’sında skora katkı verdi. Edin Dzeko, başkentte sıkışan maçta sahneye çıktı, Osayi-Samuel’e asist yaparak zaferi getirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı kaptanı Edin Dzeko sarı lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asist üreterek sezona yüksek verimle giriş yaptı. Twente maçında attığı Fenerbahçe’yi UEFA Konferans Ligi’nde gruplara galibiyetle taşıyan Bosnalı yıldız 3 gün sonra sahne aldığı Trendyol Süper Lig’de Ankaragücü deplasmanında yine sahnedeydi. Dzeko başkent ekibinin üç futbolcusunu üzerine çektikten sonra yaptığı asistle 1-0 kazanılan maçın kilit dokunuşunu yapan isim oldu.

Gözden KaçmasınKonferans Liginin favori takımları belli oldu Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş...Konferans Ligi'nin favori takımları belli oldu! Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş...Haberi görüntüle

KARTAL’IN EN BÜYÜK YARDIMCISI

Bu kadar sıkışık maç trafiğinde Twente deplasmanında 86 dakika, Ankara’da 83 dakika oyunda kalan 37 yaşındaki yıldız oyuncunun fiziksel anlamda yorgunluğuna rağmen tam bir takım oyuncusu olduğunu göstererek sahada kalmayı istemesi Ankaragücü ataklarında savunmaya yardımcı olması dikkat çekti.

Haberin Devamı

Saha içindeki başarısına saha dışındaki liderlik özellikleri de eklenince Dzeko, takımın teknik direktörü İsmail Kartal’ın en büyük yardımcısı olarak öne çıkıyor.

Gözden KaçmasınArsenalın yıldızı Jorginhonun menajerinden Fenerbahçe açıklamasıArsenal'ın yıldızı Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklamasıHaberi görüntüle

LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ YAPTI

Fenerbahçe’nin ligde oynadığı 3 maçta attığı 5 golün 4’ünde Edin Dzeko’nun imzası bulunuyor. Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu Ankaragücü karşısında da galibiyette baş roldeydi. Başkentte sıkışan oyunda Bright Osayi-Samuel 721 günlük hasretini dindirip topu filerle buluştururken bu golde asisti yapan isim Edin Dzeko’ydu. Dzeko, sarı lacivertli forma ile sahaya çıktığı 7 maçta sadece ilk Maribor maçında suskun kalırken diğer 6 maçın tamamında gol ya da asist katkısı verdi.

DZEKO BU SEZON LiGDE NE YAPTI?

Maç 3
İlk 11 3
Maç başına dakika 84
Gol 3
Gol beklentisi (xG) 2.29
Gol sıklığı 84 dakikada bir
Maç başına gol 1.0
Maç başına şut 5.7
Maç başına isabetli şut 1.7
Kaçan Büyük Şans 3
Pozisyonu gole çevirme %18

Ceza sahası içinden gol 3/16
Kafa Golü 1
Sol ayak golü 1
Sağ ayak golü 1
Asist 1
Asist Beklentisi (xA) 0.23
Topla buluşma 40.0
Yaratılan büyük şans 1
Kilit Pas 0.7
Maç başına isabetli 18.7 (%77)
Maç başına top çalma 1.7
Başarılı top sürme 0.7 (%33)
Kazanılan ikili mücadele 5.3 (%44)
Top kaybı 11.0

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Edin Dzeko#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!