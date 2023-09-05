Fenerbahçe’nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko sezona müthiş girdi! İsmail Kartal'ın en büyük yardımcısı...

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Fenerbahçe’nin dünya yıldızı kaptanı Edin Dzeko sarı lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asist üreterek sezona yüksek verimle giriş yaptı. Twente maçında attığı Fenerbahçe’yi UEFA Konferans Ligi’nde gruplara galibiyetle taşıyan Bosnalı yıldız 3 gün sonra sahne aldığı Trendyol Süper Lig’de Ankaragücü deplasmanında yine sahnedeydi. Dzeko başkent ekibinin üç futbolcusunu üzerine çektikten sonra yaptığı asistle 1-0 kazanılan maçın kilit dokunuşunu yapan isim oldu.

KARTAL’IN EN BÜYÜK YARDIMCISI

Bu kadar sıkışık maç trafiğinde Twente deplasmanında 86 dakika, Ankara’da 83 dakika oyunda kalan 37 yaşındaki yıldız oyuncunun fiziksel anlamda yorgunluğuna rağmen tam bir takım oyuncusu olduğunu göstererek sahada kalmayı istemesi Ankaragücü ataklarında savunmaya yardımcı olması dikkat çekti.

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Saha içindeki başarısına saha dışındaki liderlik özellikleri de eklenince Dzeko, takımın teknik direktörü İsmail Kartal’ın en büyük yardımcısı olarak öne çıkıyor.

LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ YAPTI

Fenerbahçe’nin ligde oynadığı 3 maçta attığı 5 golün 4’ünde Edin Dzeko’nun imzası bulunuyor. Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu Ankaragücü karşısında da galibiyette baş roldeydi. Başkentte sıkışan oyunda Bright Osayi-Samuel 721 günlük hasretini dindirip topu filerle buluştururken bu golde asisti yapan isim Edin Dzeko’ydu. Dzeko, sarı lacivertli forma ile sahaya çıktığı 7 maçta sadece ilk Maribor maçında suskun kalırken diğer 6 maçın tamamında gol ya da asist katkısı verdi.

DZEKO BU SEZON LiGDE NE YAPTI?

Maç 3

İlk 11 3

Maç başına dakika 84

Gol 3

Gol beklentisi (xG) 2.29

Gol sıklığı 84 dakikada bir

Maç başına gol 1.0

Maç başına şut 5.7

Maç başına isabetli şut 1.7

Kaçan Büyük Şans 3

Pozisyonu gole çevirme %18

Ceza sahası içinden gol 3/16

Kafa Golü 1

Sol ayak golü 1

Sağ ayak golü 1

Asist 1

Asist Beklentisi (xA) 0.23

Topla buluşma 40.0

Yaratılan büyük şans 1

Kilit Pas 0.7

Maç başına isabetli 18.7 (%77)

Maç başına top çalma 1.7

Başarılı top sürme 0.7 (%33)

Kazanılan ikili mücadele 5.3 (%44)

Top kaybı 11.0

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