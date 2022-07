Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL’si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL’sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.

Burak Kızılhan: "5 yıldızı gelecek sezon formamızda da kullanacağız"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Bu sezon itibarıyla TFFnin kuruluşu olan 1923 yılından bugüne kadar kazandığımız 5 yıldızımızı formalarımızın dışında her yerde kullanmaya başladık. 5 yıldız, formalarımıza ise 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır dedi.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı Faruk Ilgaz Tesislerinde devam ediyor. Genel Sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, geride kalan 3 aylık süreçte yeni sezona sportif çerçeve başta olmak üzere en iyi başlamak adına yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Ülker Sports ve Etkinlik Salonunda, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler oy birliği ile ibra edildi. Denetimin de ibra edilmesinin ardından 2022 yılı bütçemiz kabul edildi. Sportif olarak geride kalan 3 ay boyunca Cumhuriyetin 100üncü yılında şampiyon olmak adına yaptığımız planlara başladık. Bu kapsamda erkek futbol takımının başına dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesusu getirdik. Bu noktada geçtiğimiz sezon göreve gelen İsmail Kartal hocamıza bir kez daha camiamız adına teşekkür ediyorum. Erkek basketbol Türkiye Süper Lig serisinde Anadolu Efesi mağlup ederek kupayı müzemize götürdük. Safiport kadın basketbolda şampiyonluk yaşadı. Madalya ve kupa kazanan şubelerimizi canı gönülden kutluyorum diye konuştu.



5 YILDIZIMIZI FORMALARIMIZIN DIŞINDA HER YERDE KULLANMAYA BAŞLADIK



Burak Kızılhan, Bu sene şampiyonluk ülkenin kuruluşu ve kurtuluşunda rol alan Fenerbahçeye yakışacaktır diyerek, Bu yolda da en büyük destekçimiz taraftarımız olacaktır. 18 haziranda satışa çıkan kombineler çok kısa süre içinde tükenmesi 2022-23 sezonuna ne kadar güçlü giriş yaptığımızın göstergesidir. Her branşta zaferlerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bu sezon itibarıyla TFFnin kuruluşu olan 1923 yılından bugüne kadar kazandığımız 5 yıldızımızı formalarımızın dışında her yerde kullanmaya başladık. 5 yıldız, formalarımıza ise 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır.



ATATÜRKÜN ANI DEFTERİNE YAZDIKLARI FENERBAHÇE TARAFTARLARININ TÜYLERİNİ DİKEN DİKEN EDECEKTİR



Burak Kızılhan, stat dışında yer alan Atatürk heykeli ile ilgili olarak ise şunları kaydetti: Türk sporunun geleceği için aydın ve başarılı sporcular yetiştirmek için çıkılan yolda Atatürk ilkelerini kendisine pusula eden kulübümüz, Atatürkün tarihi heykelini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı girişine dikerek göstermiş olduk. Eminim ki heykelin oradaki varlığı, önünde yer alan Atatürkün 3 Mayıs 1918de kulübümüzü ziyaret ettiğinde anı defterine yazdıkları Fenerbahçe taraftarlarının tüylerini diken diken edecektir.



ALİ KOÇ: YILLARDIR OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCUYU GÖNDEREN KULÜBÜZ



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Artık alışmaya başladık. Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Avrupa derken sporcularımız inşallah alıştığımız madalyaları gelenek haline getirir. Yıllardır olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderen kulübüz. İnşallah bu gelişmeyi üzerine koyarak devam ettiririz. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum dedi.



FİKRET ÇETİNKAYA: BAŞKANIMIZ, 50 YILLIK FENERBAHÇE HAYATIMDAKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİKLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Çok gurur verici bir tablo. Bu başarıları elde ederek divan kuruluna çıkmak kolay değil. Fenerbahçe Türk amatörüne hizmet edene bir numaralı kulüp. Başkanımızın da verdiği destek çok önemli. Verdiği desteğin anlatılması mümkün değil. 50 yıllık Fenerbahçe hayatımdaki gerçekleştirmek istediklerimizi gerçekleştirdi. Burada olmayan sporcularımız var, inşallah bundan sonraki divan toplantılarında boyunlarında altın madalyalarla burada olurlar diye konuştu.



BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: PARİSTEN ALTIN MADALYA İLE DÖNMEK İSTİYORUM



Buse Naz Çakıroğlu, Öncelikli hedefimiz şampiyon olmak. Gittiğimiz her turnuvada Fenerbahçe ve Türkiyeyi temsil etmeye devam edeceğiz. Paris Olimpiyatlarından dönüşte hepimizin boynunda altın madalya olacak. Olimpiyata gitmeden önce madalya almak istiyorum demiştim tam belirtememişim gümüş oldu. Bu sefer belirteyim Paristen altın madalya ile dönmek istiyorum dedi.



ŞENNUR DEMİR: DARAĞACINDA OLSAK BİLE SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE



Boksör Fenerbahçenin dünya şampiyonu milli boksörü Şennur Demir ise Şampiyon olduğumuzda da olmadığımızda yanımızda biz de her halükarda ne olursa olsun her zaman sporcu olarak hem de taraftar olarak Fenerbahçenin yanındayız. Başarısında da başarısızlığında da yanındayız. Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe ifadelerini kullandı.



Burak Kızılhan’ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe HDI Sigorta Sportif Direktörü Darek Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu İhsan Özden, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Yardımcısı Melis Budak, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Koordinatörü Onur Başar, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İdari Menajeri Ogün Karataş, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.