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Fenerbahçe'nin borcu 12 milyar 571 milyon TL

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#Fenerbahçe#Borç#Fenerbahçe Borç
Fenerbahçenin borcu 12 milyar 571 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 12:26

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. Kulübün Varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, finansman giderleri 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararı da 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti.

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Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün toplam geliri 8 milyar 318 milyon TL, toplam gideri 8 milyar 593 milyon TL olarak belirtildi.

Fenerbahçenin borcu 12 milyar 571 milyon TL

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#Fenerbahçe#Borç#Fenerbahçe Borç

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