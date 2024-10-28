Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçında penaltı beklediği pozisyon için kim, ne dedi? 'UEFA'nın da fikri değişti!' | 'VAR müdahalesi gerekirdi'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Karşılaşmada görev yapan hakem Mehmet Türkmen'in performansı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Maçın 10. dakikasında Sofyan Amrabat'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı itirazları yapıldı ancak oyun köşe vuruşuyla devam etti.

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, karşılaşmadaki hakem yönetimini değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar;

"NET BİR PENALTI, VAR MÜDAHALESİ GEREKİRDİ"

Bahattin Duran: Bence bu pozisyon sahada net bir penaltı. Maçın önemli pozisyonlarından biri. Bodrumlu oyuncu Amrabat'ı her iki eliyle birlikte sardı ve göndermiyor. Top oyuna girdikten sonra da devam etti. Kesinlikle pozisyon almasını engelledi, odağında hiçbir şekilde top yok. Net bir şekilde penaltı. Top oyuna girdiğinde hakem oraya hiç bakmıyor. Yanlış yer seçtiği için pozisyonu göremedi. Sahada net penaltı. Hakem bunu görse farklı konuşabilirdim. Görseydi 'Her iki eli de gördüm, benim için yeterli değil' diyebilirdi. Hakem görmediği için VAR müdahalesi de olmalı bence.

Haberin Devamı

"3 SORU VAR"

Bülent Yıldırım: Hakemin açısı da çok önemli. İki ayrı futbolcu grubu var. Arkasında hiçbir grup bırakmayacak şekilde bir pozisyon alması lazımdı. Daha solda olsaydı ve 'İnanmıyorum' deseydi, devam edebilirdi. Gözden kaçan bir ihlal olduğunu düşünüyorum. Soru 1: Etki var mı? Var. Soru 2: Mücadele karşılıklı mı? Hayır. Soru 3: Tek elle mi? İki elle. Topun oraya düşüp düşmemesinden de bağımsız net bir penaltı. VAR müdahalesi de mutlaka gerekiyor.

"UEFA'NIN DA FİKRİ DEĞİŞTİ"

Deniz Çoban: Bu pozisyon penaltı. Sahada da Riva'da da penaltı. VAR'ın her şartta bu pozisyona dahil olması lazım. Hakemin gelip izlemesi lazım. Bir çekme, tutma var mı? Varsa etki var mı? Bence her ikisi de var. Topun sekip düştüğü yer de Fenerbahçeli futbolcunun gitmek istediği yer. Etki olmasa bile çok bariz bir çekme var. Net bir penaltı. UEFA'nın bu etki konusundaki hassasiyeti neredeyse kalkmış durumda. UEFA, EURO 2024'te Almanya'nın İspanya'ya elendiği maçta böyle bir çekme pozisyonunu paylaştı. Etki olayına girmeden bir paylaşım yapıldı. UEFA'nın da fikri değişiyor gibi. Hakemin duruş açısı da doğru değil, bu seviye için de uygun değil. Farkına da vardı, farkında olmasına rağmen kontrol altında tutmaması büyük hata.

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: KEŞKE HER HAKEMDE TÜRKMEN ŞANSI OLSA

G.Saray-Alanya maçında siyah-beyaz hatasının hemen akabinde Mehmet Türkmen Sivas-Hatay karşılaşmasına verildi; ev sahibi takımın lehine vermesi gereken 2 penaltıyı es geçti. Hatta birinde Sivaslı futbolcuya ‘aldatma’ gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Neyse ki maç Sivas lehine bitti de hatalar fazla öne çıkmadı. O maçtan 7 gün sonra Mourinho’nun övgü ile bahsettiği ve bir açılışta bu övgülere karşı minnettarlığını dile getirdiği hakem Türkmen, Fenerbahçe-Bodrum müsabakasına atandı. Bu sezon 8. maçı. 5 kez büyüklerden bir takımın maçına çıktı. Tesadüfe bakın ki ilk 4’ü gibi bu maçta da büyük takımın ev sahibi olduğu bir müsabakaya atandı (Beşiktaş-Antalya, Fenerbahçe-Alanya, Trabzon-Kayseri, Galatasaray-Alanya, Fenerbahçe Bodrum) gerçekten bu bir tesadüf mü? Bir dipnot: Mehmet Türkmen, İstanbul bölgesi hakemi.

Haberin Devamı

SAMET’iN HAREKETi PENALTI

10. dakikada kornerden gelen topta Samet Yalçın, Amrabat’a iki koluyla sarılıyor ve rakibinin topun düştüğü bölgeye hareketlenme olasılığını ortadan kaldırıyor. VAR’ın müdahale etmesi gerekirdi çünkü pozisyon penaltı. Türkmen de bu pozisyonu yaydan değil atıştan önce açı alarak önüne alıp izlemeliydi. · 13. dakikada Seferi’nin tam vuruş anında Kostic’in yaptığı müdahale penaltı için yeterli mi değil mi tartışılır. Ben devam kararını destekliyorum. · 25. ve 30. dakikalarında Amrabat ve Samet Yalçın’a gösterilen sarı kartlar hatalıydı.

O MÜDAHALE MASUM DEĞiL

88. dakikada Amrabat’ın Cenk’e yaptığı müdahalede itmesi çok masum değil, bu pozisyonda hakem penaltı vermeliydi. (Rize ve Göztepe maçlarında Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar ile benzerlik gösteriyordu) Türkmen, hatalı verdiği kartların haricinde, birkaç tane de vermesi gerekenleri es geçti. 12. Kural’da; faul ve fena hareketlerde zaafları olan bir yönetim izledik. Bu zaafları maçtan maça daha da dikkat edici bir hal alıyor. Yakında FIFA hakemi olması beklenen Türkmen’e tavsiyem; teknik ve disiplin uygulamalarında kesinlikle kendisini geliştirmeli. Sonuç itibariyle sezon başından beri yönettiği maçların skorları, yaptığı hataların göz ardı edilmesi adına hep şansı oldu. Diğer hakemler için de dileğim Mehmet Türkmen’deki hakem şansını elde etmeleri!