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Fenerbahçe'nin Bodrum FK karşısında puan kaybına tahammülü yok! Mourinho ilk 11'ini belirledi

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#Fenerbahçe#Bodrum Fk#Süper Lig
Fenerbahçenin Bodrum FK karşısında puan kaybına tahammülü yok Mourinho ilk 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 07:00

Süper Lig'de 1 maç eksiğiyle liderin 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, bugün 19.00’da Bodrum’u konuk edecek.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında bugün sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Fenerbahçe’de, sarı kart cezalısı Fred’in yerine İsmail’in, sakat olan Oosterwolde’nin yerine de Kostic’in forma giymeleri bekleniyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Cengiz de yok.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun hafta içindeki Manchester United maçının yıldızı En-Nesyri ile Edin Dzeko’yu 11’de çift forvet olarak sahaya sürüp sürmeyeceği merak konusu.

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SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

· 13.30 Gaziantep Stadyumu: Gaziantep FK-Tümosan Konyaspor (Burak Pakkan).

· 16.00 Gain Park Stadyumu: Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Yasin Kol).

Fenerbahçenin Bodrum FK karşısında puan kaybına tahammülü yok Mourinho ilk 11ini belirledi

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#Fenerbahçe#Bodrum Fk#Süper Lig

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