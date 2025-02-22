Fenerbahçe'nin Bilbao yolunda sıradaki rakibi Glasgow Rangers!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile eşleşti. Kanarya ilk maçını 6 Mart’ta evinde, rövanşı 13 Mart’ta deplasmanda oynayacak. İsviçre’deki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde, finale kadar olan tüm eşleşme tablosu de belirlendi. Temsilcimiz Rangers’ı elerse çeyrek finalde AS Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Kanarya turu geçmesi halinde 10 Nisan’daki ilk maçını deplasmanda oynayacak.

RANGERS'I ELEYEBİLEN TEK TÜRK TAKIMI

Sarı - lacivertliler, böylece tarihinde ikinci kez Glasgow Rangers ile eşleşmiş oldu. İki takım 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı karşıya gelmiş Fenerbahçe, Glasgow’da 0-0 berabere kaldığı rakibi İstanbul’da Haim Revivo ve Serhat Akın’ın golleriyle 2-1 yenmişti. Kanarya, Rangers’ı eleme usulü eşleşmelerde eleyebilen tek Türk ekibi konumunda. MKE Ankaragücü ve Galatasaray’ı eleyen İskoç ekibi sarı kırmızılılar ve Bursaspor’la Şampiyonlar Ligi’nde birer kez aynı gruba düşmüştü.

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TAM 55 LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

Celtic ile birlikte İskoç futbolunun iki dev ekibinden biri olan Rangers 1872 yılında kuruldu. 55 kez İskoçya şampiyonu olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran ‘Açık Maviler’ ayrıca 34 kez İskoçya Kupası’nı, 28 kez Lig Kupası’nı kazandı. 1972’de Kupa Galipleri Kupası’nı da müzesine götüren Rangers maçlarını 51 bin 700 kişi kapasiteli Ibrox Stadı’nda oynamakta. 2012’de iflas eden ve 4. Lig’e düşürülen kulüp toparlanarak 2016’da yeniden Premier Lig’e dönmüştü. Kulüp şu anda İskoçya’da 2. sırada.