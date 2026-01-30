Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Haberin Devamı

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, bulundukları organizasyondaki lig etabının son hafta karşılaşmalarını oynadı.

GALATASARAY LİG AŞAMASINI 20. SIRADA BİTİRDİ

Temsilcimiz Galatasaray, konuk olduğu Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Devler Ligi'nin lig etabını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk 24'e girerek adını play-off turuna yazdırdı.

Galatasaray, Juventus ya da Atletico Madrid ile play-off turunda kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE LİG ETABINDA 19. OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB deplasmanına çıktı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, turnuvanın lig etabını 19. sırada bitirerek adını play-off turuna yazdırdı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, play-off turunda Nottingham Forest ya da Viktoria Plzen ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, play-off'a kalma başarısı göstermiş oldu.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

İngiltere - 110.631

İtalya - 96.303

İspanya - 90.019

Almanya - 87.154

Fransa - 78.429

Portekiz - 68.467

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe anlaşmaya vardı! Forvet transferi geliyor Haberi görüntüle

Hollanda - 66.596

Belçika - 60.350

Türkiye - 49.525

Çekya - 47.175