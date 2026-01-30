×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#FCSB#Galatasaray
Fenerbahçenin beraberliği sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 09:47

Avrupa'da kupaların lig etabı tamamlandı. Galatasaray, Manchester City'e deplasmanda 2-0 yenildi. Fenerbahçe ise FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İki temsilcimiz de adını play-off'a yazdırdı. Maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Haberin Devamı

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, bulundukları organizasyondaki lig etabının son hafta karşılaşmalarını oynadı.

GALATASARAY LİG AŞAMASINI 20. SIRADA BİTİRDİ

Temsilcimiz Galatasaray, konuk olduğu Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Devler Ligi'nin lig etabını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk 24'e girerek adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçenin beraberliği sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray, Juventus ya da Atletico Madrid ile play-off turunda kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE LİG ETABINDA 19. OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB deplasmanına çıktı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, turnuvanın lig etabını 19. sırada bitirerek adını play-off turuna yazdırdı.

Haberin Devamı

Fenerbahçenin beraberliği sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Fenerbahçe, play-off turunda Nottingham Forest ya da Viktoria Plzen ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, play-off'a kalma başarısı göstermiş oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin FCSB maçını yazdılar: Ederson hesap edemezdi Puansız dönebilirdiFenerbahçe'nin FCSB maçını yazdılar: Ederson hesap edemezdi! Puansız dönebilirdiHaberi görüntüle

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

İngiltere - 110.631

İtalya - 96.303

İspanya - 90.019

Almanya - 87.154

Fransa - 78.429

Portekiz - 68.467

Gözden KaçmasınFenerbahçe anlaşmaya vardı Forvet transferi geliyorFenerbahçe anlaşmaya vardı! Forvet transferi geliyorHaberi görüntüle

Hollanda - 66.596

Belçika - 60.350

Türkiye - 49.525

Çekya - 47.175

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#FCSB#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!