Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası Nihat Kahveci'den Sidiki Cherif eleştirisi! 'İlk yarı sahada yok'

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 4 gollü müsabaka 2-2 sona erdi.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"SANKİ ALTYAPIDA İLK DEFA İDMANA ÇIKMIŞ BİR OYUNCU PROFİLİ"

"Cherif ilk yarı sahada yok. Cherif'i izleyin, sanki altyapıda ilk defa idmana çıkmış bir oyuncu profili... Taraftarların kahrolduğu bir performans. Çünkü burası Fenerbahçe. En-Nesyri gitmiş, Duran gitmiş, herkes bağıra bağıra hatta Tedesco bile 'forvet oyuncu lazım' cümlesinin karşılığını Cherif sundu."

"SEN BU FIRSATLARI NASIL DEĞERLENDİREMEZSİN?"

"Galatasaray bu sene öyle bir Şampiyonlar Ligi oynuyor ki, öyle rakiplerle oynuyor ki, bu maçların geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşama ihtimali varken sen bu fırsatları nasıl değerlendiremezsin? Rakipler Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor olur anlarım. Kasımpaşa bu hafta Rize'den 3 gol yedi, sen 2 puan bıraktın."

"ASENSİO 2. YARI İPLERİ ELİNE ALDI"

"Rakibin Antalyaspor, bu maça kadar 22 gol attı. Sen 2 tane gol yedin, 3-4 yiyebilirdin. Bu Fenerbahçe oyunu kabul edilemez. Sen bir 45 dakikayı Antalya'da yok saydın. Fenerbahçe beraberliğe dua etsin, Asensio 2. yarı ipleri eline aldı. Hele o kafa golünü de atsaydı 'Alex'in yanında heykelimi dikin' derdi."

"SKRİNİAR'IN EKSİKLİĞİ..."

"Bu kadar pozisyon vermesi, Fenerbahçe'nin defansif açıdan ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor. En büyük sebebi de defansın lideri, cengaveri Skriniar'ın eksikliği."

"NE OOSTERWOLDE NE DE EDERSON İYİYDİ"

"Streek'in attığı kafa golünü çıkarman lazım Ederson, neyi tokatlıyorsun? Fedakarlık ettin, tebrik edilirsin. Oosterwolde fedakarlık ettin, tebrik edilirsin. Ama bu tebrik nasıl artar, maça dokunursun. Takımının kazanmasında pay sahibi olursun. Ama ne Oosterwolde ne de Ederson iyiydi."

"BUNLAR HANGİ MAÇI İZLİYOR?"

"Hakemler felaket. Bugün faul yok ama faul veriliyor. Semedo sakatlandı. O pozisyonda faul yok. İlk yarıda Cherif bir pozisyonda topu kontrol etti. Veysel araya girdi, dokunmadı bile. Veysel düştü, faul çalıyor. Bunlar hangi maçı izliyor?"

"FENERBAHÇE 'CHERİF İLE YOL ALIR' DERSEM BEN FUTBOLU ANLAMIYORUM"

"Fenerbahçe'nin ön tarafında bana göre Cherif olamaz. En-Nesyri geldiğinden beri 40 tane gol attı, giderken kimsenin bir şey demediği yerde Fenerbahçe 'Cherif ile yol alır' dersem ben futbolu anlamıyorum."

"OLAY FİKSTÜRÜN ZORLUĞU DEĞİL"

"Galatasaray'ın fikstürü zor. Fenerbahçe'nin kolaydı... Kasımpaşa ve Antalya ne oldu? Olay fikstürün zorluğu değil, olay ne kadar konsantre olduğun, oyun gücün, özverin, sahanın içinde verdiklerin. Fenerbahçe 60 dakikayı heba etti."

