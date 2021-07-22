Fenerbahçe'nin bayramlaşma törenine damga vuran iki olay! 11 yaşındaki taraftardan Ali Koç'a transfer önerisi

Süleyman Arat - Spor Arena - Fenerbahçe’nin Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesislerinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Ali Koç özellikle futbolda bu yıl güzel günler yaşamak için kararlı ve inançlı olduklarını vurgulayarak “Ben ilerisi için tahminde bulunmam ve ‘Kısmet’ derim, kısmete inanırım ama bu sene 7 senedir beklediğimiz her şeyin üzerinde tuttuğumuz futbolda şampiyonluğu yakalamak için ektiğimiz tohumlar konusunda iddialıyız” dedi.



2020 Tokyo Oimpiyatlarına giden Türk kafilesinin 5’te 1’nin Fenerbahçe sporcuları olduğunu vurgulayan Koç Güçlü bir devlet olmanın en önemli unsurlarından birisi sportif başarıdır. Her bir Türk sporcusunun yolu açık şansı bol olsun. Türkiye inşallah tarihindeki en iyi dereceyi elde eder” şeklinde konuştu.



Divan Bakanı Vefa Küçük yöneticiler Sema Altay Rodopman, Erol Bilecik, Ruşen Çakır, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci ve Özgür Özaktaç’ın da hazır bulunduğu bayramlaşmaya geniş bir katılım oldu.

11 YAŞINDAKİ YAMAN'dAN TRANSFER ÖNERİSİ, İNGİLTERE'DEN KRAVAT HEDİYESİ



Tören sırasında kongre üyelerinden Uğur Bozyiğit’in İngiltere’den aldığı Dunhill marka sarı lacivert kravatı çok beğendi ve hediye etmesini isteyince Uğur Bozyiğit boynundan çıkartıp vermesi ve 11 yaşındaki Yaman Çehreli’nin başkanın yanına gelerek “Size transfer etmeniz için bir oyuncu önermek istiyorum” diyerek Blackpool takımından Kenny Dougall’ın adını vermesi, Ali Koç’un ‘İşte en küçük Scouting. Fakat Yaman gerçekten yaman bir çocuksun” diyalogları törene damga vurdu.