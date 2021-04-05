Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçında Emre Belözoğlu'ndan büyük sevinç! İşte o sözler

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımın başına geçen Emre Belözoğlu ilk maçına Yukatel Denizlispor karşısında çıkarken, karşılaşma esnasında büyük bir heyecan yaşadı.

Maç içerisinde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Belözoğlu, 65. dakikada Samatta'nın kaydettiği golde büyük bir sevinç yaşadı.

Golün ardından başta Samatta ve İrfan Can olmak üzere tüm takım Emre Belözoğlu'nun yanına giderken, genç çalıştırıcı takımını kutladı ve golün mutluluğunu "Devam devam devam" sözleriyle yaşadı.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı. Sözer'in saha içini dikkatle izlediği ve Belözoğlu'na bazı uyarılar yaptığı görüldü.

SAHAYA 5 EKSİKLE ÇIKTILAR

Fenerbahçe, Denizlispor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle 2 oyuncu ise koronavirüs testlerinin pozitif olmasından dolayı Denizlispor karşılaşmasında görev alamadı.

İRFAN CAN VE MERT HAKAN KULÜBEDE

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, karantina sürelerinin ardından Denizlispor maçı ile kadroya dahil oldu. İki oyuncu da yedekler arasında yer aldı.

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