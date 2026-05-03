Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyetini yazdı: Guendouzi'den iyi!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tüm golleri Anderson Talisca attı. Talisca, 28, 57 ve 72. dakikalarda ağları havalandırdı.

Konuk ekip Başakşehir'in golünü 36. dakikada Amine Harit attı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 70 puana yükseldi. Ligde 5 hafta sonra kaybeden Başakşehir, 51 puanda kaldı.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: FENERBAHÇE EKSİKLERİ ARAMADI

Hürriyet'in usta yazarlarından Güntekin Onay'ın maç yazısı şu şekilde oldu:

Sarı-lacivertli takım daha ciddi ve istekliydi, kazanmayı fazlasıyla hak etti.

Fenerbahçe için gerçekten de çok zor bir maçtı. Geçen hafta 3-0’lık derbi mağlubiyeti, adeta avuçların içinden yitip giden koskoca bir sezon, teknik direktör ayrılmış, moraller bozuk, tribünler boş, eksikler var ve rakip güçlü kadrosuyla formda Başakşehir. Tüm yukardaki faktörleri Marco Asensio, Skriniar ve Guendouzi gibi eksikleri de üstüne koyunca Fenerbahçe’nin bu şartlarda kazanması hiç de kolay değildi. Talisca derbide penaltıyı kaçırdıktan sonra doğal olarak çok eleştirildi ancak Brezilyalı golcü belli ki kendini çok iyi hazırlamış ve “Ben buradayım” mesajını verdi.

Keşke Anadolu maçlarında gösterdiği bu skorer kimliği derbilerde ve zorluk derecesi yüksek maçlarda gösterebilseydi. Dün baskılı başlayan ve Başakşehir’i zor durumlara sokan Fenerbahçe 1-0’dan sonra oyunu kendi yarı sahasında kabul etse de 1-1’den sonra kazanma arzusunu tekrar sahaya yansıttı.

FRED, GUENDOUZi’DEN DAHA iYi

Dün şunu gördük; Fred ve İsmail Fenerbahçe için orta alanda çok değerli oyuncular. Bence Tedesco’nun en büyük hatası Fred’i aylar boyu bu derece yok saymasıydı. Sağlıklı bir Fred orta alanda her işi yapan ve özellikle de ofansif özellikleri Guendouzi’den daha üst seviyede bir futbolcu. Nitekim dün 2 asist yaptı. Topu öne doğru oynayan, yüksek pozisyon bilgisi ve oyun görüşü olan Fred orta alanda fark yaratan isimlerin başında geldi.

NURi ŞAHiN’i ÖVÜYORUZ AMA...

N'Golo Kante son haftalardaki iyi futbol istikrarını devam ettirdi. Kaleci Mert Günok da Ederson’dan hiç de geride olmadığını gösterdi. Dün Fenerbahçeli oyuncu grubu zor bir dönemde iyi karakter koydu.

Başakşehir’e gelince.. Nuri Şahin’e övgüler yağdırıyoruz ancak büyük maçlarda son derece etkisiz bir Başakşehir futbolu var. Kadro kalitesi Anadolu takımlarının çok üzerinde. Dün oyunun büyük bölümünde sıkıntılı günler geçiren ve eksik Fenerbahçe karşısında futbol adına ortaya pozitif hiç bir şey koyamayan bir Başakşehir izledik. Fenerbahçe daha ciddi ve istekliydi, kazanmayı fazlasıyla hak etti.

