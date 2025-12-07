Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Fenerbahçe, 63. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Başakşehir ise Bertuğ Yıldırım'ın 80. dakikada attığı golle skorda eşitliği sağladı ve takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Ligde puanını 33'e yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının 3'e çıkmasına engel olamadı.

SON 3 RESMİ MAÇI 1-1 BİTTİ

Fenerbahçe, son 3 resmi maçında rakipleriyle 1-1 berabere kaldı.

Söz konusu süreçte 2'si lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Fenerbahçe, ligde Galatasaray ve Başakşehir, Avrupa'da da Ferencvaros'a karşı aynı skorla sahadan ayrıldı.

UĞUR MELEKE VE MEHMET AYAN'DAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında sergilediği futbolu ve bıraktığı 2 puanı Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: HİSSİZ, TUTKUSUZ VE TEMPOSUZ!

Fenerbahçe, 23 Kasım-24 Aralık arası bir ayda 8 maçlık bir fikstürün içinde. Bu 8 maçlık süreçte Ferencvaros, Galatasaray, Brann Bergen, Beşiktaş gibi sert fikstürler de var üstelik. O pencereden bakınca Tedesco’nun geniş kadrosundan faydalanma isteği ve dünkü 6 kişilik sert rotasyonu anlaşılabilir. Ancak böyle radikal rotasyonların bedeli de olabiliyor elbette.

1-) Fenerbahçe son bir ayda birçok maçta ilk golü kalesinde gördü ve müsabakalara temposuz başlamak gibi bir hastalık gelişti adeta. Rize ve Beşiktaş maçlarında 2-0’dan, Ferencvaros ve G.Saray önünde de 1-0’dan geri döndüler. Dün de Başakşehir önünde uzunca bir süre olağanüstü temposuzlardı. Arzu-iştah eksikliği vardı sahada. Maçların başında geriye düşüp sonra vitesi artırma işi bir hastalığa dönüşmüş gibiydi sanki.

2-) F.Bahçe’nin Tedesco dönemindeki çıkışında anahtar faktör bence orta üçlüydü. Alvarez-İsmail-Asensio ile çok yönlü ve dengeli bir merkez orta saha yakalamıştı Tedesco. Ve bu üçlü takımın kalbi olmuştu adeta. Dün hem İsmail’i kenarda oturtması, hem de Asensio’yu sağda başlatmasıyla orta üçlü çöktü. Alvarez-Fred-Talisca üçlüsü son derece fonksiyonsuzdular bir saat boyunca.

SHOMURODOV MÜTHİŞ TRANSFER

Fenerbahçe için ilk bir saatte her şey son derece durağan ve sıkıcı geçerken, Tedesco 3 yeni oyuncu dizdi çizgiye. Talisca çıktı, Nene sağ açığa geçti. Asensio orijinal yerine döndü. Tedesco’nun değişiklik seçimleri tartışılır ama en azından Asensio’nun merkeze dönüşü olumluydu o dakikada. Asensio ile Skriniar’ın korner işbirliğiyle golü de buldular. Ama o cılız saman alevi yetmedi galibiyete. Çünkü dün Fenerbahçe’de bir şeyler eksikti sanki. Tutku eksikti, his eksikti. Tempoyu hiç artıramadılar neredeyse.

Nuri Şahin’in takımının son dönemde bölüm bölüm iyi oyunları oluyordu ancak bunu bir devrenin üzerine çıkaramıyorlardı. Trabzon ve Gençlerbirliği ikinci devrelerinde, Kasımpaşa ilk yarısında iyilerdi mesela. Dün F.Bahçe önünde, Shomurodov’un liderliğinde daha bütüncül bir performansı vardı Başakşehir’in. Shomurodov’u Roma’dan sadece 2.7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak çok büyük iş gerçekten.

MEHMET AYAN: AYARLARLA OYNAMA!

Derbide 11 başlayan 6 ön oyuncusunun dördünü değiştirmiş Tedesco... Dün 11 başlayan Duran, Oğuz, Talisca ve Fred’in yanı sıra sol bek Levent de ilk 11 idi. Levent’i Oosterwolde cezası nedeniyle ihtiyatlı tutuyorum ama kalan 4 oyuncunun ortak özelliği 1 puanı getiren değişiklikler olması. Acaba o 1 puanı getirenlere ödül mü, Brann maçı için rotasyon mu, yoksa metrik idman verileri miydi bu keskin değişiklik sebebi? Çünkü Tedesco’nun en ‘kıymetli’ özelliklerinden biri 11’in 9’unu saydırmasıydı bize. Oradan başka yola kendi kararıyla saptı. İlk 10 dakika ‘yeniliğin gösterisi’ izlenesiydi. 3 pozisyon ile güçlü bir başlangıç yapıldı.

SEMEDO ÇIKINCA OYUN GİTTİ

Başakşehir'in dengelediği oyun Semedo/Kerem zorunlu değişikliği ile Fenerbahçe’nin elinden kayıp gitti. Koca orta sahayı Fred ile Alvarez önden 1 gıdım yardım gelmeksizin koruyamayınca Da Costa/Shomurodov ikilisi 3. bölgede bol bol topla buluştu. Oyun 35 dakika ev sahibinin kaldı.

64’teki Skrinar golüne kadar dengede gitti ikinci yarı. 57’deki 3 değişiklik oyuna etki etmedi. Etkiyi duran top gösterdi. 3-4 maçtır duran toptan gol yeme zaafını çözemeyen ev sahibinin bu zaafından Fenerbahçe de yararlandı. Eşleşmede Skriniar’ı sahanın en kısa oyuncusu Umut’a vermek büyük gaflet!

KEREM ÖNCE FUTBOL OYNAMALI

64 sonrası oyundan düşmeyen Başakşehir önünde Fenerbahçe’nin tek pozisyonu 77’de En-Nesyri ile geldi; o da Muhammed’i geçemedi. Bertuğ’un golü ‘geliyorum’ demese bile yoldan mektup yazıyordu! Fenerbahçe derbide de kötü oynamıştı, dün de öyleydi. Hoca ayarlarla manasız oynuyor bence. 11’ini sayabildiğin takımlar iyidir. Puan kaybı hocaya yazar. Takım kötü oynuyor; Kerem hariç! Kerem’in kötü oynaması için önce futbol oynaması gerekiyor! Başakşehir 1 puandan fazlasını hak etti.

