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Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar yenilgisi, Hollanda'da şaşkınlık yarattı: Sefil seri son buldu | Ne yaşadıklarını anlamadılar

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#FENERBAHÇE#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçenin AZ Alkmaar yenilgisi, Hollandada şaşkınlık yarattı: Sefil seri son buldu | Ne yaşadıklarını anlamadılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 11:16

Son 8 maçta aldığı 7 yenilgi ve 1 beraberlik ile büyük sıkıntı yaşayan AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirilirken "Fenerbahçe Alkmaar'a hayat verdi" yorumları yapıldı.

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AZ Alkmaar'ın genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirildi.

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"FENERBAHÇE NE YAŞADIĞINI BİLMİYORDU"

Beğenilen gençlerin, sorunlu AZ'ye Fenerbahçe'ye karşı güzel bir zafer kazandırdığı ve takıma hayat verdiği haberde "Neredeyse ilk 11 oluşturulabilecek bir dizi eksik nedeniyle, AZ Teknik Direktörü Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini Fenerbahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar'a 3-1 yenildi" yorumu yapıldı.

"SEFİL BİR SERİYE SON VERDİLER"

De Telegraf, AZ Alkmaar'ın çok eksiği bulunmasına ve genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesine dikkat çekerken "Sefil bir seriye son verdiler" başlığını attı.

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"ALKMAAR'DAN SÜRPRİZ"

Voetbal Primeur de "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yi kenara itti" başlığını atarken oldukça genç bir kadroya sahip olan Maarten Martens'in takımının önemli bir galibiyet aldığına vurgu yaptı.

Fenerbahçenin AZ Alkmaar yenilgisi, Hollandada şaşkınlık yarattı: Sefil seri son buldu | Ne yaşadıklarını anlamadılar

Gençlerin üst düzey performansına dikkat çekilen Hollanda basınında 18 yaşındaki Kees Smit başlıkları süsledi.

"KEES BAŞROLÜ ÜSTLENDİ"

Algemeen Dagblad, "Genç AZ, Fenerbahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi" başlığını seçerken NOS, "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti" başlığını attı.

"KARANLIK DÖNEME SON"

Nordhollands Dagblad ise "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı: Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi" spotlarıyla AZ Alkmaar'ın zaferini sayfalarına taşıdı.

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#FENERBAHÇE#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi

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