Fenerbahçe'nin Avusturya kampı detaylar açıklandı! İki hazırlık maçı...

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Jorge Jesus liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını Samandira Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'nin ikinci etap kamp programı açıklandı.

Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek olan Sarı-lacivertli kulüp, Sırbistan ekibi Partizan ve Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Futbol A Takımımız, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecektir.



Kulübümüzün kamp ve maç organizasyonu Match PR tarafından düzenlenecek olup futbol takımımız kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacaktır.



Fenerbahçemiz,



2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30’da Sırbistan ekibi FK Partizan ile;



6 Temmuz Çarşamba günü 18.30’da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecektir.



İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena’da gerçekleştirilecek olup bilet satışları ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir.